اليوم السابع
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نقل العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة للوحدات الصحية بقرى المنوفية

السبت، 28 مارس 2020 03:41 م
نقل العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة للوحدات الصحية بقرى المنوفية اللواء إبراهيم أحمد ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن نقل العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة إلى الوحدات الصحية بجميع قرى مراكز المحافظة، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية فى مجابهة فيروس كورونا المستجد .

وقرر اللواء إبراهيم أحمد ليمون محافظ المنوفية، صرف 100 ألف جنيه للعاملين بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 4 مستشفيات على مستوى المحافظة.

وأشاد محافظ المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بدور رجال الصحة والأطقم الطبية ودورهم البطولى فى التعامل مع الأزمة ،مشيرا إلى أنه قرر  صرف مكافأة مالية للعاملين تكريما لهم ولإخلاصهم فى عملهم وتحفيزا على الاستمرار فى  تقديم خدمة جيدة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد تفقد غرف العزل بمستشفى الباجور العام والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ، موجها مدير المستشفى بزيادة عدد غرف العزل ورفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال الحالات المشتبه بإصابتهم وذلك فى إطار التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة و المشتبه بها بفيروس كورونا، رافقه الأستاذ محمود المرسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

و إستمع المحافظ من مدير المستشفى عن آخر الأعمال والإجراءات الوقائية التى قامت بها المستشفى إستعداداً لاستقبال أى حالة مصابة بالفيروس أو مشتبه بها وذلك طبقاً لمعايير وزارة الصحة، مضيفاً بأنه قد تم تخصيص 2 غرف عزل بالمستشفى لاستقبال أى حالة يتم إكتشافها، كما وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات بالدور الخامس والسادس بالمستشفى .

و أكد محافظ المنوفية على أنه تم تشكيل لجان لتدعيم فرق مديرية الصحة لمتابعة كافة الحالات القادمة من الخارج بنطاق المحافظة من خلال زيارات ميدانية بالمنازل للتأكد من عدم إصابتها أو الاشتباه بها خلال 14 يوم من تاريخ وصولها للمحافظة وفى حالة ظهور أى أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة فوراً، موجهاً رئيس المدينة بتذليل كافة العقبات التى تواجهة أعمال اللجنة لتسهيل مهمتها .

 

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