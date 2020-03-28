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مونت كارلو: كورونا يجبر نصف مواطنى العالم على الخضوع للحجر الصحى

السبت، 28 مارس 2020 03:59 م
مونت كارلو: كورونا يجبر نصف مواطنى العالم على الخضوع للحجر الصحى كورونا
كتب أحمد علوى

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يخضع أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم (نحو نصف العالم) اليوم السبت للحجر الصحى، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن، ويضرب بقوة أوروبا وخصوصا إيطاليا.

ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية، ففي شبه الجزيرة الإيطالية، قتل وباء كوفيد-19 حوالى ألف شخص خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية غير مسبوقة في بلد واحد منذ بداية الأزمة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في هذا البلد إلى 9134. وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية لأكبر عدد وفيات في العالم مع تسجيل أكثر من 4858 وفاة بينها 769 في الساعات ال24 الأخيرة.

فقد تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة الجمعة عتبة المئة ألف شخص، بعدما تقدم هذا البلد في اليوم السابق على إيطاليا والصين مسجلا أكبر عدد من الإصابات المعلنة في العالم.

وهذا الوضع دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إصدار مرسوم يلزم مجموعة صناعة السيارات "جنرال موترز" بإنتاج أجهزة تنفس اصطناعي اساسية لمرضى كوفيد-19 الذين يرتفع عدد الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات منهم، وذلك فيما بدأت هذه الأجهزة تنفد بعد أسابيع من تفشي الوباء.

ويذكر أنه، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة اعتماد قرض أوروبي مشترك من أجل التصدى لفيروس كورونا المتفشى فى مختلف بقاع القارة العجوز،  أو زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي للسماح بتقديم دعم حقيقي للدول التي تأثرت بشكل كبير جراء ذلك الوباء.

وأعلن ماكرون في المقابلة التي أجرتها معه صحف "كوريري ديلا سيرا" و"لا ستامبا" و"لا ريبوبليكا"  الايطالية، انه لن ولم يهمل نداءات إيطاليا، و أعرب ماكرون عن استعداد فرنسا لتقديم المساعدات لإيطاليا التي انتقدت الحكومات الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا لعدم الاستجابة لمناشداتها بتوفير كمامات ومعدات طبية أخرى.


 

كورونا

كوفيد

19

اخبار العالم

كورونا فى ايطاليا

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