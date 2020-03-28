اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 28 مارس 2020 09:41 م
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 4:20   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:31 
 
موعد صلاة المغرب 6:13
 
ميعاد صلاة العشاء 7:30 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 4:23 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:05 
 
موعد صلاة العصر 3:36 
 
توقيت صلاة المغرب 6:17 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:36 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 4:16 
 
توقيت صلاة الظهر 11:56 م 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 09: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:27 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 4:11 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:48 
 
موعد صلاة العصر 3:17 
 
توقيت صلاة المغرب 6:00 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:15 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 4:20 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:22 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:06 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:19 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:56 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 3:51 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:38 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:47 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 4:53 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 3:54 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:40 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:50 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 4:25 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:26 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:12 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:22 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 4:06 
 
توقيت صلاة الظهر 11:45 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 5:59 
 
موعد صلاة العشاء 7:14 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 4:55 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:28 م 
 
موعد صلاة العصر 3:55 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:38 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:52 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 4:47 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:32 م 
 
موعد صلاة العصر 4:04 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:47 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:08 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 4:14 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:53 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:05 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:22 م 
 
 
 
 
 

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