مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:20 ص

توقيت صلاة الظهر 12:00 ص

ميعاد صلاة العصر 3:31

موعد صلاة المغرب 6:13

ميعاد صلاة العشاء 7:30

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:23 ص

توقيت صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 3:36

توقيت صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء 7:36 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:16

توقيت صلاة الظهر 11:56 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 09: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:27 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:11 ص

توقيت صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 3:17

توقيت صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:15 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:20 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:22 م

توقيت صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:19



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:56 ص

توقيت صلاة الظهر 12:26 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

موعد صلاة المغرب 6:38 م

ميعاد صلاة العشاء 7:47 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:53 ص

توقيت صلاة الظهر 12:26 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:40 م

توقيت صلاة العشاء 7:50 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:25 ص

توقيت صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:22 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:06

توقيت صلاة الظهر 11:45 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 5:59

موعد صلاة العشاء 7:14 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:55 ص

توقيت صلاة الظهر 12:28 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

توقيت صلاة المغرب 6:38 م

موعد صلاة العشاء 7:52 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:47 ص

توقيت صلاة الظهر 12:32 م

موعد صلاة العصر 4:04 م

توقيت صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء 8:08

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:14 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:05 م

مواقيت صلاة العشاء 7:22 م