مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:20 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص
ميعاد صلاة العصر 3:31
موعد صلاة المغرب 6:13
ميعاد صلاة العشاء 7:30
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:23 ص
توقيت صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:36 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:16
توقيت صلاة الظهر 11:56 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 09: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:27 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:17
توقيت صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:15 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:20 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 3:22 م
توقيت صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:19
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:56 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
موعد صلاة المغرب 6:38 م
ميعاد صلاة العشاء 7:47 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:53 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
موعد صلاة المغرب 6:40 م
توقيت صلاة العشاء 7:50 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:25 ص
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 3:26 م
ميعاد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:22 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:06
توقيت صلاة الظهر 11:45 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:59
موعد صلاة العشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:55 ص
توقيت صلاة الظهر 12:28 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
توقيت صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 7:52 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:47 ص
توقيت صلاة الظهر 12:32 م
موعد صلاة العصر 4:04 م
توقيت صلاة المغرب 6:47 م
موعد صلاة العشاء 8:08
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:14 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:05 م
مواقيت صلاة العشاء 7:22 م
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