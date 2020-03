مواطنون يسحلون شخصا قام بالسعال داخل أتوبيس فى أوكرانيا.. فيديو

سبب فيروس كورونا حالة من الفزع للملايين حول العالم حيث يعانى المواطنين بجميع دول العالم بحالة من الرعب بسبب الفيروس التاجى الذى أودى بحياة الآلاف حول العالم وأصاب مئات الآلاف بالعديد من الدول، ونشرت صحيفة نيويورك بوست فيديو يوضح سحل وضرب لرجل قام بالسعال بأحد أتوبيسات بأوكرانيا ليقوم المواطنين بسحلة وضربة وإخراجه من الأتوبيس.

"Cough" with his head? A man was attacked for coughing on a bus in Lvov, Ukraine. In this violent video, passengers were filmed kicking the victim and forcefully removing him from public transportation — presumably because they feared the spread of coronavirus. pic.twitter.com/78xkFJsv6k