مواطنون يسحلون شخصا قام بالسعال بأتوبيس بأوكرانيا.. فيديو

كتب محمد جمال

سبب فيروس كورونا حالة من الفزع للملايين حول العالم حيث يعانى المواطنين بجميع دول العالم بحالة من الرعب بسبب الفيروس التاجى الذى أودى بحياة الآلاف حول العالم وأصاب مئات الآلاف بالعديد من الدول، ونشرت صحيفة نيويورك بوست فيديو يوضح سحل وضرب لرجل قام بالسعال بأحد أتوبيسات بأوكرانيا ليقوم المواطنين بسحلة وضربة وإخراجه من الأتوبيس.

"Cough" with his head? A man was attacked for coughing on a bus in Lvov, Ukraine. In this violent video, passengers were filmed kicking the victim and forcefully removing him from public transportation — presumably because they feared the spread of coronavirus. pic.twitter.com/78xkFJsv6k — New York Post (@nypost) March 28, 2020

وأعلنت السلطات الأوكرانية اليوم السبت عن تسجيل ثلاث حالات وفاة وأكثر من 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وأكدت وزارة الصحة الأوكرانية أن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في البلاد ارتفعت من خمس إلى ثماني حالات، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في أوكرانيا 311 حالة، بعد تسجيل 93 إصابة خلال اليوم الأخير، فيما تعافى خمسة من المرضى بالكامل من الفيروس، بينهم طفل.

حيث تتصدر العاصمة كييف قائمة المناطق الأوكرانية الأكثر تضررا بالوباء، وأعلن عمدة المدينة فيتالي كليتشكو أن عدد المرضى هناك بلغ 74 شخصا، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وقد فرضت الحكومة الأوكرانية نظام الحجر الصحي وحالة الطوارئ في عموم أراضي البلاد في محاولة لردع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعليق جميع رحلات الطيران المحلية والخارجية.