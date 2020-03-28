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مسئول بريطانى: سنكون قد أبلينا بلاء حسنا إذا سجلنا أقل من 20 ألف وفاة بكورونا

السبت، 28 مارس 2020 07:02 م
مسئول بريطانى: سنكون قد أبلينا بلاء حسنا إذا سجلنا أقل من 20 ألف وفاة بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال ستيفن باويس مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا اليوم السبت، إن بلاده ستكون قد أبلت بلاء حسنا إذا عبرت أزمة فيروس كورونا بأقل من 20 ألف حالة وفاة. وأضاف في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت أن وحدات العناية المركزة في لندن لم تمتلئ بعد. وأشار إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة.

وكانت قد أعلنت السلطات البريطانية أن حصيلة الوفيات في بسبب فيروس كورونا تتخطى 1000 شخص. وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن بريطانيا تتجه لتجربة اختبارات فيروس كورونا لموظفى خدمة الصحة الوطنية فى الخطوط الأمامية فى نهاية هذا الأسبوع فى محاولة لإعادتهم إلى العمل إذا جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية.

وأوضحت أنه بعد ذلك سيتم نشر الاختبارات على القوة العاملة الأوسع نطاقا، حيث سيعود هؤلاء الذين تأتى نتيجة اختباراتهم سلبية إلى العمل.

وأعلن كل من رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الصحة مات هانكوك، وكبير الأطباء فى إنجلترا كريس ويتتى، أن نتائج اختباراتهم للفيروس جاءت إيجابية وعزلوا أنفسهم حاليًا.

 


بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

ستيفن باويس

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