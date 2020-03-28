اليوم السابع
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مدير مستشفى إيرانى : أعداد المصابين بكورونا أضعاف الأرقام المعلنة

السبت، 28 مارس 2020 04:44 م
مدير مستشفى إيرانى : أعداد المصابين بكورونا أضعاف الأرقام المعلنة كورونا فى إيران
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الدكتور إسماعيل فرزانة، مدير مستشفى الإمام الخمينى فى مدينة أردبيل، شمال غربى إيران، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يبلغ أضعاف الأعداد التى خضعت للفحص الطبى.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، قال فرزانة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد، فى مدينة أردبيل هو أضعاف المرضى بالفيروس الذين خضعوا للفحص الطبى وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتهم، مشيرا إلى أن المستشفى لا يمتلك الأسّرة الكافية لمرضى كورونا فى المدينة التى تشهد زيادة فى عدد الإصابات.

وكشف مدير المستشفى، أنه حتى اليوم أُصيب نحو 13 فردا من الطاقم الطبى بمدينة أردبيل بالفيروس المستجد.

يشار إلى أنه وبحسب وتقارير إعلامية معارضة للنظام، ذكرت أن الأرقام التى تُعلن عنها السلطات فى إيران لحالات فيروس كورونا أقل بكثير من الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات بالفيروس فى البلاد، استنادًا إلى شهادات أطباء وممرضين إيرانيين.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إيران ليصل إلى 35408 حالات وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، وفى وقت سابق أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، السبت، تخصيص 100 ألف مليار تومان ما يعادل 20% من الميزانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مشيرًا إلى أن الحكومة والضمان الصحى سيدفعان 90%من تكاليف العلاج لمرضى كورونا، ونقلت وكالة أنباء (مهر ) الإيرانية عن روحانى قوله - فى جلسة للجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا - إن إيران لم تكن من بين البلدان التى يتساقط فيها مرضى كورونا دون اهتمام، كما أنها لم تكن من البلدان التى تنفذ سلع أسواقها فى ساعات الصباح الأولى، بل إن مراكز التسوق الإيرانية مليئة بكل ما يحتاجه المواطنون على مدى 24 ساعة.

وأضاف أن كل المنشآت والمصانع المهمة تعمل بكل طاقتها ولم تشهد البلاد أى نقص فى المياه أو الكهرباء أو الوقود، كما أن القوات المسلحة تشارك بشكل فعال فى الحملة الوطنية لمكافحة كورونا.

ودشنت إيران، اليوم السبت، جهارا متنقلا لفحص فيروس كورونا بمشاركة قائد هيئة الباسيج المستضعفين العميد غلام رضا سليمانى وذلك بعد أن تفشی الفیروس القاتل فى جمیع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31، ووفقا لوكالة فارس يعمل الجهاز بطاقة 200 عينة مختبرية، ولأول مرة يجرى تحليل مختبرى بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع.

ونال هذا النظام تأييد معهد باستور الإيرانى، وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الاسبوعين الماضيين.

وكانت بلغت حصيلة الوفيات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى إيران، 2378، والإصابات ارتفعت لـ 32 ألفا و332، حتى أمس الجمعة، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الإيرانية، بينما تقول المعارضة الإيرانية بالخارج أن الإصابات بلغت ملايين.

 


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