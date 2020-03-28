محافظ الغربية: إنجاز 78 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية فى القطاعات المختلفة

مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن المحافظة وضعت خطة لرفع كفاءة البنية التحتية والرصف فى المدن الكبرى، بتكلفة 220 مليون جنيه، مضيفا أنه تم اختيار الطرق الرئيسية بالمدن الكبرى، والشوارع التى تربط المدن بالطرق السريعة ومداخل القرى الكبرى، ومقترح الانتهاء من خطة الرصف خلال 6 شهور.

وأضاف "رحمي" لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض أعمال الرصف التى تم تأجيلها فى عدد من شوارع المحلة، وذلك بسبب اعمال تغيير مواسير خطوط مياه الشرب "الاسبستوس" والتى لم يتم تغيرها منذ عام 1924، وجار الانتهاء من تغيير هذه الشبكات لاستكمال اعمال الرصف وادخال المرافق والبنية التحتية، أن الخطة الإضافية للرصف سيتم الانتهاء منها فى شهر اكتوبر القادم.

وتابع المحافظ أنه تم إنجاز 78 مشروعا ضمن 356 مشروعا من مشاريع الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعام الحالى، فى عدة قطاعات الرصف والصرف الصحى والابنية التعليمية والتموين والطب البيطرى.

وأشار أن مشروعات قطاع الصحة فتحتاج لاعتمادات مالية كافية للانتهاء منها، كما تم افتتاح 17 مدرسة جديدة، وجار الانتهاء من اعمال انشاء عدد اخر من المدارس، بنهاية شهر ابريل القادم، إلى جانب الانتهاء من عدد من محطات رفع الصرف الصحى الشهر القادم، وستكون جاهزة لإدخالها الخدمة.

من ناحية أخرى أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية توافر كافة السلع الأساسية بالأسواق بأسعارها الطبيعية، مشيرا إلى توجيه حملات تموينية مكثفة يوميًا لضبط الأسواق والتصدى للمتلاعبين بالأسعار.

وكشف محافظ الغربية أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 638 محضرا للمخالفين شملت الغش التجارى وانتهاء الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع مجهولة المصدر وسلع تموينية مدعمة غير مصرح ببيعها.

كما أسفرت الحملات عن تحرير مخالفات لعدد من المخابز ضمت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وتوقف عن الإنتاج وتجميع دقيق وعدم نظافة.

وقال محافظ الغربية، أن المخزون الاستراتيجى بالمحافظة آمن، موضحا أنه يكفى لأكثر من 3 شهور، موجهًا المواطنين بعدم التكالب على السلع، مؤكدا استقرار حالة السوق ووفرة المعروض وقيام الدولة بضخ كميات كافية من السلع لتلبية احتياجات المواطنين كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد قام بزيارة مفاجئة لقرى مركز كفر الزيات لمتابعة تنفيذ قرار الحظر وشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار وباء كورونا.