محافظ الإسماعيلية يغلق ممشى نمرة 6 والكورنيش أمام المواطنين بعد غلق الشواطئ

الإسماعيلية – السيد فلاح

أصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم القرار رقم 172 لسنة 2020، بغلق كورنيش منطقة نمرة 6 وكورنيش طريق الثلاجات وأى ممشى أخر بنطاق المحافظة سواء عام أو خاص وما يماثلها من مناطق التجمعات مع الأخذ فى الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع كل من يخالف القرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفض أى شكل من أشكال التجمعات أيا كان نوعه أو موقعة، بالإضافة إلى القرار السابق بالغلق الكلى لجميع الشواطئ والأندية بالمحافظة، ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها المحافظة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

كان محافظ الإسماعيلية، قد أصدر قرار رقم 254 لسنة 2020، الخميس الماضى، الموافق 19 مارس، بغلق جميع شواطئ ونوادى المحافظة، بالمحافظة أمام الجمهور.

وقال محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المحافظة، كانت أولى المحافظات التى اتخذت قرار غلق الشواطئ، وتم متابعة تنفيذ القرار مع رؤساء الأحياء وإدارة الشاطي والمصايف، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تقوم بالمرور فى الشوارع لمنع حدوث أى أزردخام فى الأوقات الغير مسموح بها بالحظر.

وشدد بشارة على ضرورة التزام الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء، بشأن حظر حركة المواطنين وكذا حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق العامة والخاصة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلًا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن محافظ الإسماعيلية، غلق كافة المحلات التجارية والحرفية بما في ذلك محلات السلع والمراكز التجارية والمولات يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين، كما تغلق كليا جميع المحلات والأنشطة التجارية بمختلف أشكالها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوعين ولمدة أسبوعين وذلك لمنع التجمعات الجماهرية ولا يسري ذلك الغلق سواءً كليًا أو جزئيًا على المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات.

كما يستمر غلق جميع المقاهي والكافتريات والملاهي والنواد الليلية والصالات الرياضية والشعبية والحضانات وقاعات الأفراح ودور المناسبات والأسواق الأسبوعية وغيرها من الأماكن التى تشكل تجمعات جماهرية بها.