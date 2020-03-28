لفتة طبية أثناء الحظر.. شباب من الحسينية يوزعون وجبة عشاء على كمائن الشرطة

فى لفتة طيبة بادر 3 شباب من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بتوزيع وجبة عشاء للضباط والمجندين على كمائن المتمركزة على مداخل ومخارج المدينة، كمساهمة منهم .

وأكد صاحب الفكرة، خالد محمد الشوادفي، أنه قام بتوفير كميات من " الجبن و العيش والشيبسى والزيتون" وغيرها من لازوم العشاء، وأعدها بمعاونة محمد السيد الشوادفي، وريهام عبدالعال الحاوى، ووزعت على الكمائن.

وأوضحت ريهام عبدالعال الحاوى، لـ "اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مسبقا مع أجهزة الأمن، والتى اتخذت الإجراءات الاحترازية والأمنية اللازمة ، ثم سمحت لنا بتسليم الوجبات، ذلك لا نكون اخترقنا القانون فى وقت الحظر.

وشهدت مدن ومراكز محافظة الشرقية، الجمعة، فى ثالث أيام الحظر التزامًا كاملآ من أهالى المحافظة بتطبيق القرار والتزام مواطنى المحافظة بقرار حظر التجوال لليوم الثالث على التوالى ضمن تنفيذ الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءً من الساعة 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعى المواطن الشرقاوى و إلتزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والتوقيتات المحددة لحظر التجوال حتى يتم عبور هذه المرحلة العصيبة بسلام، مؤكدًا أن هذا الالتزام هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى إنتهاء هذه الأزمة.

وأكد المحافظ التواجد الدائم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع قوات الأمن فى الشوارع بجميع أنحاء المحافظة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين ومتابعة الحالة الأمنية وانضباط المواطنين فى تنفيذ قرار حظر الحركة وفقآ للتوقيتات المعلنة.

وأضاف المحافظ استمرار الإجراءات الوقائية المُتخذة فى المحافظة التى تضمنت أعمال التطهير بالمنشآت كافة والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وفق خطة الدولة للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على الصحه العامة للمواطنين.

يهيب محافظ الشرقيه أصحاب الانشطة التجارية والمواطنين الوقوف جنبا إلى جنب والتعاون مع أجهزة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا مع ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارت والتى من شأنها مصلحه المواطنين فى تقليل فرصة الاصابة بفيروس كورونا.