اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 02:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لفتة طبية أثناء الحظر.. شباب من الحسينية يوزعون وجبة عشاء على كمائن الشرطة

السبت، 28 مارس 2020 01:47 ص
لفتة طبية أثناء الحظر.. شباب من الحسينية يوزعون وجبة عشاء على كمائن الشرطة شباب المبادرة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى لفتة طيبة بادر 3 شباب من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بتوزيع وجبة عشاء للضباط والمجندين على كمائن المتمركزة على مداخل ومخارج المدينة، كمساهمة منهم .

وأكد صاحب الفكرة،  خالد محمد الشوادفي، أنه قام بتوفير كميات من " الجبن و العيش والشيبسى والزيتون" وغيرها من لازوم العشاء، وأعدها بمعاونة محمد السيد الشوادفي، وريهام عبدالعال الحاوى، ووزعت على الكمائن.

وأوضحت ريهام عبدالعال الحاوى،  لـ "اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مسبقا مع أجهزة الأمن، والتى اتخذت الإجراءات الاحترازية والأمنية اللازمة ، ثم سمحت لنا بتسليم الوجبات، ذلك لا نكون اخترقنا القانون فى وقت الحظر.

وشهدت مدن ومراكز محافظة الشرقية، الجمعة، فى ثالث أيام الحظر التزامًا كاملآ من أهالى المحافظة بتطبيق القرار والتزام مواطنى المحافظة بقرار حظر التجوال لليوم الثالث على التوالى ضمن تنفيذ الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءً من الساعة 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعى المواطن الشرقاوى و إلتزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء  والتوقيتات  المحددة لحظر التجوال حتى يتم عبور هذه المرحلة العصيبة بسلام، مؤكدًا أن هذا الالتزام هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى إنتهاء هذه الأزمة.

وأكد المحافظ التواجد الدائم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع قوات الأمن فى الشوارع بجميع أنحاء المحافظة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين ومتابعة الحالة الأمنية وانضباط المواطنين فى تنفيذ قرار  حظر الحركة وفقآ للتوقيتات المعلنة.

وأضاف المحافظ استمرار الإجراءات الوقائية المُتخذة فى المحافظة التى تضمنت أعمال التطهير بالمنشآت كافة والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وفق خطة الدولة للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على الصحه العامة للمواطنين.

يهيب محافظ الشرقيه أصحاب الانشطة التجارية والمواطنين الوقوف جنبا إلى جنب والتعاون مع أجهزة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا مع ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارت والتى من شأنها مصلحه المواطنين فى تقليل فرصة الاصابة بفيروس كورونا.

 

FB_IMG_1585348707590
 
 

FB_IMG_1585348711375
 
received_172612863719055
 

received_636303447210175

 


الشرقية

اخبار الشرقية

كورنا

صحة الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

وزير التعليم: اختبار طلبة المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

وزير التعليم: اختبار طلبة المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة