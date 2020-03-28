لحمايتك وحمايتى من كورونا.."بقال" بالأقصر يصنع حاجز بالكراتين بينه وبين زبائنه

الأقصر – أحمد مرعى

فى خطوة مختلفة، أقدم صاحب محل بقالة بمنطقة شارع السوق بقرية المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على عمل حاجز من الكراتين الفارغة، أمام المحل للبيع بطريقة آمنة للمواطنين، وهو يرتدى "جوانتى بلاستيك" وعلق لافتة مكتوب عليها "ممنوع الدخول والتعامل لحمايتك وحمايتى من فيروس كورونا"، وذلك خلال عملية البيع والشراء بينه وبين أهالى القرية لحمايتهم وحماية نفسه من انتشار العدوى بالمرض.

وقال عماد راضي إبن مدينة إسنا وصاحب محل بقالة بمنطقة شارع السوق بقرية المطاعنة التابعة لمدينة إسنا جنوب الأقصر، إنه قرر عمل تلك الخطوات الاحترازية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا بعد خطر انتشاره الذى يداهم العالم أجمع، وكذلك ليكون قدوة لكل أصحاب محلات البقالة لعمل تلك الخطوة لمكافحة انتشار الفيروس بين المواطنين وحماية أرواح الأطفال والأهالى الذين يشترون منه على مدار الساعة، وكذلك للتأكيد للجميع على وعى وثقافة المواطنين وتعريفهم بأهمية ترك مسافة بينهم وبين البائعين خلال التعاملات التجارية اليومية بالمحلات والمخابز وغيرها حتى تنتهى تلك الأزمة.

وأضاف إبن مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه حاول شراء كمامة وجوانتى ولكنه لم يجد سوي الجوانتى فقط فى الصيدليات، وقرر أن يقوم بتلك الفكرة المختلفة بعمل حاجز لمسافة لا تقل عن متر خلال البيع للمواطنين، وأكد على أنه يتمنى أن يقوم كافة أصحاب محلات البقالة والتجار فى مدينة إسنا وباقى مدن الأقصر ومصر بتعميم تلك المبادرة للحفاظ على صحتهم وصحة المواطنين لعدم التكدس والزحام أثناء عملية البيع والشراء لحماية الجميع من خطر إنتشار فيروس كورونا.

وكانت محافظة الأقصر قد شهدت تواصل العمل على قدم وساق داخل المخابز البلدية لخدمة المواطنين وتوفير الخبز لهم خلال فترة المكوث فى المنازل لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، من جولاتهم الصباحية لمتابعة عمل المخابز دون تزاحم بين المواطنين على مدار الساعة للمساهمة فى تقديم أفضل خدمة للجميع.



صاحب بقالة يقيم حاجز بالكراتين ولافتة لحمايته والمواطنين من العدوى بكورونا



جانب من البيع عبر حاجز بالبقالة



لافتة بمحل بقالة لمنع العدوى بكورونا