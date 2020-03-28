كيف تستخرج "جواز سفر" من المنزل فى زمن الكورونا؟

كتب أحمد حسنى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن مدبولى، تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى وتخفيف العمل الحكومى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة.

ويلجاء الكثير من المواطنين لاستخراج جواز سفر، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الخطوات التى يجب إتباعها فى استخراج جواز سفر إلكترونياً.

1-ادخل على الموقع الرسمي لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية https://cso.moi.gov.eg/

2- اضغط على اختيار إصدار وثائق السفر.

3-يظهر على اليمين من الصفحة النقاط المتبعة في عملية الاستخراج ومنها.

4-كيفيه استخراج جواز سفر وهي نموذج 29 جوازات مجانًا، ومن خلاله تملأ البيانات بداخله فقط، والأشخاص الذين لهم الحق في تقديم هذه الطلبات بالنسبة للأزواج أو الآباء عن أبنائهم القصر.

5- المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر وهى بطاقة الرقم القومي.

6- 3 صور ملونة حديثة، مستند التجنيد للذكور، المؤهل الدراسى فى حالة عدم وجود بطاقة الرقم القومي للقصر، مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث، جواز السفر المنتهي في حالة التجديد.

وكان أكد رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.