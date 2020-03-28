كهرباء القناة تستجيب لليوم السابع بشأن شكوي محول أبو سلامة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أفادت شركة القناة للكهرباء، بخصوص شكوي أهالي " عزبة أبو سلامة – زراعات بحر البقر" مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، تحت عنوان" شكوي من تهالك المحول الكهربائي بقرية أبو سلامة بالشرقية ومطالب بإستبداله" أنه بالفحص تبين أن المنطقة محل الشكوي يتم تغذيتها من محول أبو سلامة قدره 50 ك ف أ ، وتم تكثيف أعمال الصيانة للمحول وشبكة الجهد المنخفض.

وكان أحد أهالي القرية، قد أرسل لقسم صحافة المواطن ب" اليوم السابع" يتضرر من تهالك محول الكهرباء بالقرية ويطالب بعمل صيانة له أو استبداله.

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