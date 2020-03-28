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كهرباء القناة تستجيب لليوم السابع بشأن شكوي محول أبو سلامة بالشرقية

السبت، 28 مارس 2020 07:00 م
كهرباء القناة تستجيب لليوم السابع بشأن شكوي محول أبو سلامة بالشرقية محافظ الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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أفادت شركة  القناة للكهرباء،  بخصوص شكوي أهالي " عزبة أبو سلامة – زراعات بحر البقر" مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، تحت عنوان" شكوي من تهالك المحول الكهربائي بقرية أبو سلامة  بالشرقية ومطالب بإستبداله"  أنه  بالفحص تبين أن المنطقة محل الشكوي يتم تغذيتها من محول أبو سلامة قدره 50 ك ف أ ، وتم تكثيف أعمال الصيانة للمحول وشبكة الجهد المنخفض.

وكان أحد أهالي القرية، قد أرسل لقسم صحافة المواطن ب" اليوم السابع" يتضرر من تهالك محول الكهرباء بالقرية ويطالب بعمل صيانة له أو استبداله.

مبادرة"سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع"لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية،كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أوالتحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراءأو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة،أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرهاباسمكم مباشرة  على موقع "اليوم السابع".والتواصل مع المسئولين في كافة القطاعات الخدمية  لتوصيل شكواكم والعمل علي حلها ونشر رد المسئول علي الشكوي.


مصر

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محول كهرباء

كهرباء القناة

الحسينية

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