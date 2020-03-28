عميد طب بنها: لدينا مخزون استراتيجى للمواد لتفعيل طرق الوقاية

القليوبية نيفين طه

رافق الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس المستشفيات الجامعية ببنها الدكتور عمرو الدخاخنى نائب المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمد عبد الشافى مدير الإستقبال والطوارئ، ورئيسة هيئة التمريض، ومدير المعاونين الإداريين والأمن الإدارى بالمستشفيات، بعمل جولة تفقدية للإطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفيات، وكذلك التأكد من مدى أخذ كافة التدابير لمواجهة ما يستجد من عقبات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد_١٩).

وفى هذا السياق، تم عمل جولة مرورية لكافة الأقسام العلاجية والإستقبالات والطوارئ، كما تم التأكد من جاهزية طاقم الأطباء والتمريض لمواجهة هذه الأزمة، مع أخذهم لكافة طرق الوقائية الفعالة التى تحد من انتشار الفيروس.

وأشار مصطفى القاضى إلى توافر مخزون إستراتيجى للمواد والأدوات اللازمة لتفعيل طرق الوقائية من "كمامات، جوانتيات، مواد تعقيم وتطهير" بمستشفيات بنها الجامعية.

و قد أمر بالتطهير والتعقيم اليومى لكافة أقسام مستفيات بنها الجامعية، والتشديد على أمن المستشفيات بضرورة منع تكدس المرضى ومنع الزيارات.

وشدد الدكتور مصطفى القاضى على ضرورة تواجد وإلتزام كافة طاقم التمريض والأطباء بالمستشفيات الجامعية ببنها، مع توفير كل الدعم المادى والمعنوى لهم .

كما قامت فرق مجهزة برش قاعات المحاضرات و الأقسام الأكاديمية والعلمية والمعامل بكلية طب بنها بمواد مطهرة وقاتلة للفيروس وذلك فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

والجدير بالذكر أن إدارة جامعة بنها وكلية الطب حريصة على اتباع كافة الإجراءات الوقائية لحماية طلابها و أساتذتها وموظفيها، خلال سلسلة من الإجراءات الوقائية التباعية والمستمرة إلى أن يتم حصر الفيروس والقضاء عليه.

و أكد الدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها أن إدارة الكلية لن تتهاون فى إتخاذ كافة التدابير الوقائية لسلامة وحماية أبنائها الطلاب و أساتذتها وموظفيها، كما أنها لن تتردد فى مد يد العون و الوقوف جنبًا إلى جنب لعبور هذه الأزمة.