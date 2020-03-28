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عميد آداب سوهاج يبث محاضرة لطلاب الدراسات العليا من المنزل

السبت، 28 مارس 2020 10:34 ص
عميد آداب سوهاج يبث محاضرة لطلاب الدراسات العليا من المنزل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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 قام الدكتور فتوح خليل عميد كلية الأداب بجامعة سوهاج ، ببث محاضرة عبر مواقع التواصل الإجتماعى من المنزل بعنوان “كيفية تحقيق التراث العربى ونشره، لطلاب الدراسات العليا" وذلك للسنة التمهيدية للماجستير، ومن يعملون فى مجال تحقيق التراث العربي، تفعيلا للإجراءات الإحترازية لحماية طلاب جامعة سوهاج من خطر فيروس كورونا المستجد ،

وأستهل عميد كلية الأداب ، محاضرته قائلا أنه تنفيذا لتعليمات الحكومة بأن نبقى بالمنزل للحفاظ على أنفسنا وعلى شعب مصر ، وأتمنى أن نعود إلى مدرجات الجامعة قريبا وتكون أياما معدودات ويكون فرج الله قريب .

وشدد فتوح على الطلاب بضرورة الإلتزام والبقاء بالمنزل حتى نعبر الأزمة وعدم الخروج بالشارع والمذاكرة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة .

يذكر أن الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس جامعة سوهاج ، لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى ، عقد إجتماعاً مع مسئولى الخدمات الإلكترونية بالجامعة، وذلك لمناقشة أليات خطة التحول إلى التعليم الإلكترونى ، وخطوات تنفيذ المحاضرات الإلكترونية، بحضور الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية ، والدكتور محمد حشمت مدير البوابة الإلكترونية .

وأوضح سليمان ، أنه طبقاً لتوجيهات الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة لتنفيذ خطة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، فسوف يتم تجهيز محاضرات أسبوعين كاملين على الاقل power point اوpdf، ورفعها مباشرة على موقع أعضاء هيئة التدريس أو facebook، وتحديد مسئول دعم فنى واحد من البوابة الالكترونية لكل كلية ، بالإضافة إلى تسجيل المحاضرات بأى وسيلة الكترونية متاحة "موبايل، لاب توب، كاميرا" وتسليمها إلى مدير وحدة" it-unit" بالكلية لرفعها على قناة الكلية، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب والكادر التدريسى .

وأضاف الدكتور أحمد سليمان ، أنه يتم التواصل أيضاً عن طريق أنشاء مجموعة على facebook بكل فرفة دراسية ومشاركة أعضاء هيئه التدريس المنوطين بتدريس تلك الفرقة للتفاعل مع الطلاب online من خلالها ، ولكل فرقة دراسية سيتم استخدام منصه تعليمية مثل zoom,bigllue butlom بالخطوات المرفقة بها ، والعمل على تفعيل المقررات الإلكترونية المنتجه حالياً بوحده التعليم الاإكترونى وتسويق المقررات المنتجة من الجامعات الأخرى .

وأكد محمود أبو العز ، أن الطلاب يمكنهم التواصل مع أعضاء هيئه التدريس ايضاً من خلال مجموعة على whatsapp مع منسقى الدفعات و عضو هيئه تدريس المقرر ، وإعلان ذلك عن طريق المركز الإعلامى للجامعة، والصفحه الرسمية للجامعة على facebook 

وأشار الدكتور محمد حشمت الى انه سيتم تكوين فريق دعم فنى مركزى لتدريب اعضاء هيئه التدريس على آلية استخدام المنصات الالكترونيه والتواصل مع الطلاب "لمن يرغب "، وإقامة ندوات الكترونية.


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