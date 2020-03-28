اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 02:00 ص
خالد صلاح
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عمليات بغداد تعلن اعتقال 3 آلاف مخالف لحظر التجول

السبت، 28 مارس 2020 02:00 ص
عمليات بغداد تعلن اعتقال 3 آلاف مخالف لحظر التجول كورونا ارشيفية
ا ش ا

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أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال 3040 مخالفا لقرار حظر التجول، وحجز 612 سيارة ودراجة منذ منع التجول الأسبوع الماضي ولغاية الآن.
 
وقالت القيادة في بيان لها، إنه "وبالرغم من التوجيهات المستمرة والتوصيات والارشادات بضرورة عدم الخروج من المنازل داخل العاصمة، إلا أن البعض يتعمد خرق هذه الحظر مما يستوجب على القوات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
 
وأضافت: "ألقي القبض على أكثر من 3 آلاف مخالف، وتم تحرير أكثر من 22 ألف مخالفة".
 
ودعت القيادة المواطنين في بغداد إلى أهمية الالتزام التام بالحظر الوقائي للحفاظ على سلامتهم وعدم إضافة أعباء على الأجهزة الأمنية، التي لن تتهاون مع أي شخص يحاول تجاهل التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في تطبيق الحظر.

عمليات بغداد

كورونا

حظر التجول

الأجهزة الأمنية

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