طبيب يشرح أهمية "التباعد الاجتماعى" فى تقليل عدد الإصابات بكورونا

ريهام عبد الله

شرح الدكتور سانجاى جوبتا مفهوم "التباعد الاجتماعى، واهميته، وكيف يمكن أن يساعد فى تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفى فيديو نشره موقع CNN، أكد الدكتور سانجاى، أن ليست كل حالات تفشى الفيروسات متشابهة، موضحا أن انتشار الفيروس يعتمد على خصائصه وصفاته ومدى سرعة انتشاره، قائلا :"جزء من ذلك يعتمد على الفيروس وجزء من ذلك يتمد علينا، لهذا السبب نمارس التباعد الاجتماعى".

وتابع :"فى الحياة اليومية، نجد انفسنا على اتصال مع آخرين، فى العمل والمدارس والمطاعم وغيرها، عندها يكون للفيروس فرصة كبيرة للانتقال من شخص لآخر، عندها يزداد عدد المرضى المصابين بسرعة، ويمكن أن يغمر المرضى المستشفيات، مما يؤدى لشح الموارد".



التباعد الاجتماعى



أهمية التباعد لاجتماعى



تسطيح منحنى كورونا

واستمر :" لكن عندما نمارس التباعد الاجتماعى، يمكننا نشر هذه الحالات مع مرور الوقت، وتسطيح المنحنى، بهذه الطريقة لا يرتفع عدد الحالات الشديدة فوق عدد أجهزة التنفس وأسرة العناية المركزة التى لدينا".

واستطرد:"هذا يمنحنا الوقت للتحضير والتخزين ومعالجة هؤلاء الذين يحتاجون إلى العلاج".

وشدد على أن التباعد الاجتماعى لا يعنى العزلة الاجتماعية قائلا :"استخدم الهاتف، وقم بترتيب موعد عبر الانترنت".

وفى سياق مختلف نشرت سكاى نيوز عربية خبرا عاجلا، عن استدعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قوات عسكرية من الاحتياط للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،هاجم وسائل الإعلام التى تنشر شائعات وتبنى قصصها على مصادر مجهولة بما يجعل أخبارها مجرد روايات زائفة، مطالبًا وسائل الإعلام بضرورة الكشف عن المصادر التى تنقل عنها المعلومات، لافتًا إلى أن أحد الأسباب التى جعلت الأخبار الزائفة منتشرة للغاية هو أن "الصحفيين" الفاسدين يبنون قصصهم على المصادر التى يختلقونها.

وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، :"الكثير من وسائل الإعلام فى لامستريم تكتب وتبث القصص بالحقائق المختلقة والخاطئة عن علم.. إنهم يفعلون ذلك عن طريق اقتباس مصادر لم تسمها ببساطة وغير موجودة.. هؤلاء أناس خطرون وفاسدون للغاية، وسوف يفعلون أى شىء للفوز.. تسمية المصادر الخاصة بك!".