طائرة بدون طيار تراقب درجة حرارة المواطنين فى الأسواق بالسعودية.. فيديو

كتب هيثم سلامة

تسعى العديد من الدول استخدام الوسائل التكنولوجية في محاربتها ومكافحتها فيروس كورونا،حيث أعلنت أمانة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، عن استخدام طائرة دون طيار تستطيع من خلالها مراقبة درجة حرارة المتسوقين.

وقالت أمانة المدينة المنورة:"شرعت أمانة المدينة باستخدام طائرة حرارية (درون) لمراقبة درجة حرارة المتسوقين في سوق الخضار والفاكهة المركزي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا".

شرعت #أمانة_المدينة بإستخدام طائرة حرارية (درون) لمراقبة درجة حرارة المتسوقين في سوق الخضار والفاكهة المركزي، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة #فيروس_كورونا..#البلديات_تكافح_كورونا#خدماتنا_للمدينة_أمانة pic.twitter.com/EKDOsQwvVg — أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) March 28, 2020

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، السعودية محمد العبد العالى أمس إنه من المبكر جداً الحكم على سلوكيات كورونا، كما أنه لا يمكن الجزم بسلوكيات الفيروس في الصيف، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 1104، وذلك بعد تسجيل 92 إصابة جديدة.





وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك حالتين تماثلتا للشفاء من الإصابة فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة، موضحاً أن الإصابات الجديدة من بينها 10 حالات قادمة من الخارج.

وقد عقدت القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين برئاسة الملك سلمان عبر الفيديوكونفرانس، وأكد قادة مجموعة العشرين على ثقتهم الكاملة فى قدرات الدول على تخطى وباء كورونا واحتواء التداعيات الناجمة عنه، وأكدوا استعداهم لدعم منظمة الصحة العالمية فى جهودها ضد الوباء العالمى، مشيرين أن جائحة كورونا لا تعترف بالحدود أو المسافات بين البلدان.