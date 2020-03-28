اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طائرة بدون طيار تراقب درجة حرارة المواطنين فى الأسواق بالسعودية.. فيديو

السبت، 28 مارس 2020 04:44 م
طائرة بدون طيار تراقب درجة حرارة المواطنين فى الأسواق بالسعودية.. فيديو طائرة دون طيارة تراقب درجة حرارة المواطنين
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى العديد من الدول استخدام الوسائل التكنولوجية في محاربتها ومكافحتها فيروس كورونا،حيث أعلنت أمانة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، عن استخدام طائرة دون طيار تستطيع من خلالها مراقبة درجة حرارة المتسوقين.

وقالت أمانة المدينة المنورة:"شرعت أمانة المدينة باستخدام طائرة حرارية (درون) لمراقبة درجة حرارة المتسوقين في سوق الخضار والفاكهة المركزي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، السعودية محمد العبد العالى أمس إنه من المبكر جداً الحكم على سلوكيات كورونا، كما أنه لا يمكن الجزم بسلوكيات الفيروس في الصيف، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 1104، وذلك بعد تسجيل 92 إصابة جديدة.

طائرة حرارية تراقب درجة حرارة المواطنين (1)
 

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك حالتين تماثلتا للشفاء من الإصابة فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة، موضحاً أن الإصابات الجديدة من بينها 10 حالات قادمة من الخارج.

طائرة حرارية تراقب درجة حرارة المواطنين (2)

وقد عقدت القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين برئاسة الملك سلمان عبر الفيديوكونفرانس، وأكد قادة مجموعة العشرين على ثقتهم الكاملة فى قدرات الدول على تخطى وباء كورونا واحتواء التداعيات الناجمة عنه، وأكدوا استعداهم لدعم منظمة الصحة العالمية فى جهودها ضد الوباء العالمى، مشيرين أن جائحة كورونا لا تعترف بالحدود أو المسافات بين البلدان.

 

 

 

 

 

 

 


جائحة كورونا

كورونا

السعودية

المملكة العربية السعودية

أمانة المدينة المنورة

درون

طائرة دون طيار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة