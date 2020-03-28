اليوم السابع
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ضبط 14 قطعة سلاح خلال حملة أمنية بمركز الغنايم بأسيوط

السبت، 28 مارس 2020 04:53 م
ضبط 14 قطعة سلاح خلال حملة أمنية بمركز الغنايم بأسيوط المتهمون
أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

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تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية مكبرة من ضبط 14 قطعة سلاح  بمركز الغنايم وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية ،وفى إطار خطة المديرية التى تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية من خلال مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام  .

وقامت مديرية أمن أسيوط بحملة مكبرة تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مدير الأمن استهدفت دائرة مركز الغنايم تنسيقاً، وفرع الأمن العام بأسيوط، وبرئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية  والعميد أحمد عبد السلام مأمور مركز الغنايم، وضباط فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وأسفرت جهودها عن ضبط 14 قطعة سلاح نارى و50 طلقة و 5 خزينة حيث تمكنت الحملة من ضبط كلا من" ا ع ا    " 25  سنة عاطل، ومقيم الغنايم قبلى وبحوزته رشاش جرينوف عيار ، و " ع م ا   " 61 سنة فران، ومقيم دير الجنادلة دائرة المركز و بحوزته بندقية آلية و50 طلقة لذات العيار.

و " ا م ا"  21  سنة طالب ، ومقيم دير الجنادلةـ دائرة المركز ،وبحوزته بندقية آلية عيار ،و " ع. ع ا" 24  سنة بدون عمل ومقيم دير الجنادلة وبحوزته بندقية آلية ،و " ح ا ز" 20 سنة طالب، ومقيم دير الجنادلة دائرة المركز بحوزته بندقية آلية ع،و " ا ح م"  28 سنة عامل ،و بحوزته بندقية  آلية ،و" ي هـ م" 21 سنة عامل مقيم دير الجنادلة ـ دائرة المركز بحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع ،و " ف ع ج  " 44  سنة عامل مقيم الغنايم شرق ـ دائرة المركز بحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع ،و "ش ع ح"  28  سنة عامل مقيم الغنايم بحرى ـ دائرة المركز بحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع ،و "م ا م"  29 سنة عامل مقيم العزايزة ـ دائرة المركز ،و بحوزته 2 فرد رصاص محلى الصنع ،و "ب م ك" 29 سنة حاصل على دبلوم ،وبحوزته 2 فرد رصاص محلى الصنع، و " ج ع ح  " 35 سنة عامل مقيم الغنايم شرق ـ دائرة المركز ،و بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع   وتحررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة .


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