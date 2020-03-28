اليوم السابع
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ضبط 100 كيلو سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالمنيا

السبت، 28 مارس 2020 03:19 م
ضبط 100 كيلو سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالمنيا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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 قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل شن الحملات الرقابية على المخابز البلدية وعلى الأسواق لإحكام الرقابة على الأسعار والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية التي يحتاج اليها المواطنون بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث تم اليوم ضبط 100 كيلو سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء، وتحرير55 مخالفة تموينية اخري.

وأكد المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
ووجه المحافظ، الأجهزة الرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.
 
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 55 مخالفة تموينية منها 48 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين "خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج – عدم وجود سجلات – قضايا اخري متنوعة" و 7 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين "عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – محلات تجارية بدون شهادات صحية "، وضبط 100 كيلو سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء.
 
ومن جانب آخر، شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على عدم التهاون تجاه أي مخالف أو متعدي علي أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتعدي، وكل من تسول له نفسه استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
 
جاء ذلك خلال الاستجابة الفورية لشكوي أهالي قرية الجرنوس، بمركز بني مزار، حيث تم ارسالها عن طريق "مبادرة صوتك مسموع"، والتي تضمنت قيام مواطن بالتعدي والحفر للبناء علي أرض ملك الأوقاف، مستغلاً الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، حيث نفذت  الوحدة المحلية اليوم اعمال ردم الحفر وإزالة التعدي .
 
وكان المحافظ قد كلف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا لحين إشعار آخر، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
 
وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوى إلكترونيا من خلال:- الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg
 
- الاتصال بالخط الساخن 16528
 
- ارسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052
 
- مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس 01150606783
 
ومن ناحية أخرى نظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، حملة كبري لرفع الإشغالات وتنفيذ أعمال تمهيد للطرق ورفع المخلفات الصلبة وفض الأسواق وإجراء أعمال رش وتطهير بالشوارع والأماكن العامة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
 
 
 
 
 
 
 


 

 


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