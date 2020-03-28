ضبط طن دقيق مدعم داخل مخبز قبل بيعه بالسوق السوداء بالمحلة

عادل ضرة

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط طن دقيق بلدي مدعم داخل مخبز بدائرة قسم أول المحلة، قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء.

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية لإحكام الرقابة التموينية لمواجهة جشع التجار.

ووردت معلومات للمديرية باعتزام صاحب مخبز بدائرة قسم أول المحلة، تهريب كمية من الدقيق البلدي لبيعه بالسوق السوداء، وتم تشكيل حملة ضمت السيد الحواله ومحمد شهاب مفتشا الرقابة التموينية بالمديرية، اسفرت عن ضبط طن دقيق داخل مخبز بدائرة قسم أول المحلة، وحرر محاضر أرقام 3543، 3452، 3541 لسنة 2020جنح قسم أول المحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

من ناحيه اخرى أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية توافر كافة السلع الأساسية بالأسواق بأسعارها الطبيعية ، مشيرا الي توجيه حملات تموينية مكثفة يوميًا لضبط الأسواق والتصدي للمتلاعبين بالأسعار .

وكشف محافظ الغربية أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 638 محضر للمخالفين شملت الغش التجاري وانتهاء الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع مجهولة المصدر وسلع تموينية مدعمة غير مصرح ببيعها.

كما أسفرت الحملات عن تحرير مخالفات لعدد من المخابز ضمت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وتوقف عن الإنتاج وتجميع دقيق وعدم نظافة.

وقال محافظ الغربية ، أن المخزون الاستراتيجي بالمحافظة آمن ، موضحا أنه يكفي لأكثر من 3 شهور، موجهًا المواطنين بعدم التكالب علي السلع، مؤكدا استقرار حالة السوق ووفرة المعروض وقيام الدولة بضخ كميات كافية من السلع لتلبية احتياجات المواطنين كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، قد قام بزيارة مفاجئة لقرى مركز كفر الزيات لمتابعة تنفيذ قرار الحظر وشدد على الالتزام بالاجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار وباء كورونا .