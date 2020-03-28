صور.. فرنسيون يواجهون "كورونا" بالرياضة والرقص فى شرفات المنازل

كتب محمود رضا الزاملى

يعيش الفرنسيون منذ أيام داخل الحجر الصحى الذى فرضته السلطات بغية الحد من تفشى وباء كورونا، الذى أدى إلى 33 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و2000 حالة وفاة فى فرنسا وحدها حتى أمس الجمعة، ونظرا لهذه الحالة الاستثنائية التى تطال عشرات الملايين من الأشخاص فى البلدان الأوروبية وغيرها فى أنحاء العالم، يحاول كل واحد التأقلم مع الوضع على طريقته : رقص فى شرفات المنازل، وغناء وموسيقى بصوت مرتفع، ترديد للنشيد الوطنى، دروس فى الرياضة، فكل هذه الطرق ممكنة لتبقى الحياة "جميلة" فى أعينهم وهم قيد الحجر الصحى وللتعبير عن تضامنهم مع بعضهم البعض.

وأبرزت وكالة رويترز عددا من الصور لعشرات الأشخاص بفرنسا يواجهون وباء كورونا بالرياضة والرقص فى شرفات المنازل يأتى ذلك فى الوقت الذى تبقى فيه أوروبا وفى مقدمتها إيطاليا فى خط المواجهة الأول فى مكافحة فيروس كورونا .

وكان رئيس الحكومة الفرنسى إدوار فيليب، من خطورة "مد مرتفع جدا" من وباء كوفيد-19 "يجتاح فرنسا"، مشيرا الى أن "الوضع سيكون صعبا خلال الأيام القادمة".

وقال فيليب "بدأت مرحلة أزمة ستستغرق وقتا فى ظل وضع صحى لن يتحسّن بسرعة. يجب أن نصمد"، وبحسب الأرقام الرسمية الخميس، توفى 365 شخصا فى فرنسا فى المستشفيات خلال 24 ساعة.



الرقص ولعب الرياضة بفرنسا



الفرنسيون فى الشرفات



فرنسيون فى الشرفات



فرنسيون يتحدون كورونا بالرياضة



لعب الرياضة فى الشرفات