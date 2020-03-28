اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. فرنسيون يواجهون "كورونا" بالرياضة والرقص فى شرفات المنازل

السبت، 28 مارس 2020 08:00 م
صور.. فرنسيون يواجهون "كورونا" بالرياضة والرقص فى شرفات المنازل لعب الرياضة والرقص فى شرفات فرنسا لمواجهة كورونا
كتب محمود رضا الزاملى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعيش الفرنسيون منذ أيام داخل الحجر الصحى الذى فرضته السلطات بغية الحد من تفشى وباء كورونا، الذى أدى إلى 33 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و2000 حالة وفاة فى فرنسا وحدها حتى أمس الجمعة، ونظرا لهذه الحالة الاستثنائية التى تطال عشرات الملايين من الأشخاص فى البلدان الأوروبية وغيرها فى أنحاء العالم، يحاول كل واحد التأقلم مع الوضع على طريقته : رقص فى شرفات المنازل، وغناء وموسيقى بصوت مرتفع، ترديد للنشيد الوطنى، دروس فى الرياضة، فكل هذه الطرق ممكنة  لتبقى الحياة "جميلة" فى أعينهم وهم قيد الحجر الصحى وللتعبير عن تضامنهم مع بعضهم البعض.

وأبرزت وكالة رويترز عددا من الصور لعشرات الأشخاص بفرنسا يواجهون وباء كورونا بالرياضة والرقص فى شرفات المنازل يأتى ذلك فى الوقت الذى تبقى فيه أوروبا وفى مقدمتها إيطاليا فى خط المواجهة الأول فى مكافحة فيروس كورونا .

 وكان رئيس الحكومة الفرنسى إدوار فيليب، من خطورة "مد مرتفع جدا" من وباء كوفيد-19 "يجتاح فرنسا"، مشيرا الى أن "الوضع سيكون صعبا خلال الأيام القادمة".

وقال فيليب "بدأت مرحلة أزمة ستستغرق وقتا فى ظل وضع صحى لن يتحسّن بسرعة. يجب أن نصمد"،  وبحسب الأرقام الرسمية الخميس، توفى 365 شخصا فى فرنسا فى المستشفيات خلال 24 ساعة.

الرقص ولعب الرياضة بفرنسا
الرقص ولعب الرياضة بفرنسا

 

الفرنسيون فى الشرفات
الفرنسيون فى الشرفات

 

فرنسيون فى الشرفات
فرنسيون فى الشرفات

 

فرنسيون يتحدون كورونا بالرياضة
فرنسيون يتحدون كورونا بالرياضة

 

لعب الرياضة فى الشرفات
لعب الرياضة فى الشرفات

 

لعب الرياضة فى فرنسا
لعب الرياضة فى فرنسا

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تركيا تواجه شبح المجاعة.. رجال الأعمال والصناعة يحذرون أردوغان من تبعات وباء كورونا على الاقتصاد.. أسعار الخضروات بتركيا ترتفع بنسبة 100% ونقص غير مسبوق بالمنتجات الزراعية.. وتحذيرات بنفاد المخزون الغذائى

السبت، 28 مارس 2020 05:30 م

مصانع الصين تعود للحياة وتصدر أدوات الوقاية من كورونا للعالم× 5 صور

السبت، 28 مارس 2020 05:28 م

أسامة حسني يُثمّن مُبادرة "اليوم السابع":شكراً أطباء مصر.. جنود الصف الأول في حرب كورونا

السبت، 28 مارس 2020 05:25 م

أيرلندا قد تخفف القيود بسبب كورونا فى منتصف أبريل

السبت، 28 مارس 2020 05:21 م

مطارات عمان توقف جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية لمواجهة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 05:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجول في البلاد لليوم الرابع وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم الرابع وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة