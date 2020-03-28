صور.. فتيات الشرقية يعقمون 100 ماكينة صرف آلى لمواجهة كورونا

الشرقية- فتحية الديب

قامت مجموعة من الفتيات من أعضاء فريق المطبخ الخيرى بمدينة الزقازيق، برئاسة سوزان المسلمانى، بطباعة ولصق العديد من التعليمات على ماكينات الصرف الألى لتوعية الأهالى بخطورة الفيروس، ولمنع انتشار العدوى أثناء قيامهم بصرف المرتبات التى تبدأ من الغد، كما قام الفريق بتعقيم الماكينات بالمواد المطهرة حرصا على صحة الأهالي.

وقالت "سوزان المسلماني" إنها حاولت القيام بجزء بسيط لمساعدة المواطنين، أثناء صرف رواتبهم، فأطلقت مبادرة لتعقيم وتطهير ماكينات الصرف الألي، وتم الانتهاء من الجزء الأول من المبادرة بتعقيم 100 ماكينة صرف إلى بمدينة الزقازيق، والجزء الثانى من المبادرة يبدأ يوم 1 أبريل مع بداية صرف المعاشات، وسوف يتم بالقيام بتعقيم وتطهير الماكينات ومساعدة كبار السن فى التنظيم، مناشدة من يسمح لها وقتها بالنزول والتطوع لمساعدة الأهالى وتوعيتهم بخطورة فيروس كورونا أثناء صرف رواتبهم المرتبات حرصا على حياة المواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا فى نطاق اختصاصه، بالتنبيه على أصحاب المحال العامة والمقاهى والكفيهات والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا، وأنه فى حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورًا وقطع كافة المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وغلق قاعات الأفراح وإلغاء سردقات العزاء.

فى سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية العديد من الأسواق و ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .