"صحة بلبيس" بالشرقية تفحص 1432 مواطنا عائدين من الخارج.. وتؤكد سلبية العينات

وقال اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس، إنه تواصل مع الدكتورة دعاء فايق مدير الإدارة الصحية، والتى صرحت بأنه تم عمل مسح لكافة العائدين من الخارج سواء بالطرق الشرعية أو الطرق الغير شرعية، حيث تم عمل المسح لعدد 900 مواطن عائد من الخارج بالطرق الشرعية وعدد 532 مواطن عائد من الخارج بالطرق الغير شرعية، وكافة الحالات سلبية، وحتى الساعة لم يسجل بمركز مدينة بلبيس أيه حالة إيجابية ولا بمحافظة الشرقية.

وأضاف أنه بشأن حالة المبلغ عنها أمس بدائرة الوحدة المحلية بكفر أيوب تبين أن الحالة لم تدخل الأراضي المصرية حتى تاريخه، وأضاف فى حالة وجود أي بلاغ ضد أحد العائدين بطرق غير شرعية برجاء ابلاغنا وسيتم التواصل مع دعاء فايق للتحقق من الأمر، علما بأنه في حاله كون البلاغ خطأ أو كيدي فهذا سيعرض صاحب البلاغ إلى المسائلة القانونية .