"صحة بلبيس" بالشرقية تفحص 1432 مواطنا عائدين من الخارج.. وتؤكد سلبية العينات

أكدت الإدارة الصحية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، أنها وجهت فرق طبية لعمل مسح للعائدين من الخارج وعددهم 1432 مواطنا، للتاكد من عدم أصابتهم بفيرس كورونا، وجاءت جميع التحاليل سلبية .
وقال اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس، إنه تواصل مع الدكتورة دعاء فايق مدير الإدارة الصحية، والتى صرحت بأنه تم عمل مسح لكافة العائدين من الخارج سواء بالطرق الشرعية أو الطرق الغير شرعية، حيث تم عمل المسح لعدد 900 مواطن عائد من الخارج بالطرق الشرعية وعدد 532 مواطن عائد من الخارج بالطرق الغير شرعية، وكافة الحالات سلبية، وحتى الساعة لم يسجل بمركز مدينة بلبيس أيه حالة إيجابية ولا بمحافظة الشرقية.
وأضاف أنه بشأن حالة المبلغ عنها أمس بدائرة الوحدة المحلية بكفر أيوب تبين أن الحالة لم تدخل الأراضي المصرية حتى تاريخه، وأضاف فى حالة وجود أي بلاغ ضد أحد العائدين بطرق غير شرعية برجاء ابلاغنا وسيتم التواصل مع دعاء فايق للتحقق من الأمر، علما بأنه في حاله كون البلاغ خطأ أو كيدي فهذا سيعرض صاحب البلاغ إلى المسائلة القانونية .
يشار أن محافظة الشرقية، شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي "الصحة - الزراعة" بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
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