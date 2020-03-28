صحة الشرقية: تطهير المنشآت الصحية ومراكز الشرطة وماكينات الصرافة لمواجهة كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

واصلت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان ، وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أعمال التطهير اليومية لجميع المنشآت الصحية ، بمختلف أنواعها من المستشفيات ، والمراكز الطبية ، والوحدات الصحية ، ومراكز الشرطة ، والسجون ، وأيضاً محطات السكك الحديدية ، ومواقف السيارات ، وماكينات الصرافة ، والمحال التجارية ، وحلقة السمك ، ودورات المياه العمومية ، وغيرها ، حيث تم تطهير جميع الأسطح ، والمكاتب الإدارية ، بالمنشآت الصحية ، وأماكن التجمعات ، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

وفي سياق متصل قامت فرق المستشفيات بأعمال الجرد والتطهير والتعقيم بمختلف الأقسام الطبية بها ، وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة ، للحفاظ علي المواطنين ، وعلي المرضي ، ومقدمي الخدمة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية ، لتجنب إنتشار العدوي من الفيروسات ، وخاصة فيروس كورونا المستجد ، مقدماً الشكر لجميع العاملين علي هذا المجهود المبذول حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة .