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صحة الشرقية: تطهير المنشآت الصحية ومراكز الشرطة وماكينات الصرافة لمواجهة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 12:24 ص
صحة الشرقية: تطهير المنشآت الصحية ومراكز الشرطة وماكينات الصرافة لمواجهة كورونا جانب من الحملة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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واصلت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان ، وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أعمال التطهير اليومية لجميع المنشآت الصحية ، بمختلف أنواعها من المستشفيات ، والمراكز الطبية ، والوحدات الصحية ، ومراكز الشرطة ، والسجون ، وأيضاً محطات السكك الحديدية ، ومواقف السيارات ، وماكينات الصرافة ، والمحال التجارية ، وحلقة السمك ، ودورات المياه العمومية ، وغيرها ، حيث تم تطهير جميع الأسطح ، والمكاتب الإدارية ، بالمنشآت الصحية ، وأماكن التجمعات ، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .
 
وفي سياق متصل قامت فرق المستشفيات بأعمال الجرد والتطهير والتعقيم بمختلف الأقسام الطبية بها ، وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة ، للحفاظ علي المواطنين ، وعلي المرضي ، ومقدمي الخدمة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية ، لتجنب إنتشار العدوي من الفيروسات ، وخاصة فيروس كورونا المستجد ، مقدماً الشكر لجميع العاملين علي هذا المجهود المبذول حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة .

وفى سياق آخر، عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماع موسع مع الفرق الإشرافية بصحة الشرقية لوضع سيناريوهات للتعامل مع أي مستجدات ، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي ، ونائب مدير عام الطب العلاجي ، ومديري إدارات المعامل ، ومكافحة الأمراض المعدية ، والترصد ، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق ، ومدير مستشفي حميات الزقازيق ، ونائب مدير مستشفي الصدر وإستشاري الأمراض الصدرية ، ونائب مدير مستشفي القنايات وإستشاري الأمراض الباطنية .

ويأتي ذلك في إطار خطة مديرية الشئون الصحية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تناول الإجتماع مناقشة بعض الخطط والسيناريوهات المختلفة في التعامل مع الموقف ، والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي سيتم إتباعها ، مع كيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس في مختلف المواقف ، ووفقاً لتعريف الحالة ، والإجراءات الوقائية في التعامل مع المخالطين للحالات المؤكدة "لا قدر الله" .

 


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