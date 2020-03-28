اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 03:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

السبت، 28 مارس 2020 03:30 ص
شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات مخبز
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر كافة احتياجات المخابز من الدقيق بشكل مستمر وأكثر من 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم على مستوى كافة محافظات الجمهورية، من أجل توفير الخبز المدعم للمواطنين، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين حريص تذليل أى عقبات تواجه المنظومة وكذلك الارتقاء بتحسين جودة إنتاج الخبز فى ظل الظروف إلى تشهدها البلاد واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات للحفاظ على حياة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قررر تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية "فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتى، البقالة التموينية" لتكون اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً، حتى الساعة السابعة مساءً حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية،  اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء وخلال مدة الحظر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد اصدر قرارات وانه اعتبارًا من الأربعاء الماضى، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكل أنواعه.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارى.


شعبة المخابز الخبز كورونا اخبار مصر اخبار اليوم اخبار مصرية

شعبة المخابز

الخبز

كورونا

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة