اليوم السابع
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شاهد.. تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بقرى مركز الشهداء فى المنوفية

السبت، 28 مارس 2020 04:09 م
شاهد.. تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بقرى مركز الشهداء فى المنوفية تطهير وتعقيم شوارع مدينة الشهداء
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المحاسب مجدى رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، بأن أعمال التطهير لشوارع المدينة وقرى المركز مازالت مستمرة ، مشددًا على تطهير جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن تجميع القمامة، وكذلك تعقيم ماكينات الصرف الآلى بصفة مستمرة ، بناء على توجيهات اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفيه ، بالحفاظ على الصحة العامة والسلامة للمواطنين من خلال إجراءات التطهير والتعقيم ورفع كفاءة النظافة.

وأشار رياض إلى ان أعمال التطهير والتعقيم شملت شوارع المدينة والقرى التابعه بالتعاون والتنسيق مع كافة المشاركه الشبابية والمجتمعية، مركدا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم الدورية بمحيط المستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت الحكومية والحيوية والشوارع والميادين العامة بالقرى والشوارع .

ودعا جميع شباب مركز الشهداء بالمشاركة الفعالة وتفعيل المبادرات التوعوية والخدمية . و على كل من يرغب فى التطوع من أجل تعقيم ورش أماكن التجمعات والمصالح الحكومية بالقرى والمركز وتعقيمها حرصا على سلامة المواطنين مع الأخذ فى الاعتبار جميع سبل الوقاية والحماية من المشاركين المتطوعين فى الأعمال من ضرورة إرتداء الكمامات وأخذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم .

وأعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط مصنع مطهرات طبية بقويسنا يعمل بدون ترخيص والتحفظ على 11 ألف و 440 عبوة كحول ، وذلك خلال الحملات التموينية لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية حفاظاً على صحة و حقوق المواطنين .

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة اليوم الخميس الموافق 26 مارس ، أسفرت عن تحرير 35 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و 210محضر أسواق لعدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى.

وأضاف الجمال بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير2 محضر جنح بناحية أشمون ضد أصحاب محل بقالة ومحل مواد غذائية والتحفظ على 960 باكو شاى، و1 طن دقيق فاخر مجهول المصدر، كما تم تحرير2 محضر جنح بشبين الكوم ضد صاحب مخزن مواد غذائية والتحفظ على 500 كجم سكر مجهولة المصدر، وأخر ضد صاحب مصنع ملابس جاهزة بدون ترخيص. 

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول، حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

تطهير وتعقيم قرية الشهداء (1)
تطهير وتعقيم قرية الشهداء

 

تطهير وتعقيم قرية الشهداء (2)
تطهير وتعقيم قرية الشهداء 

 

تطهير وتعقيم قرية الشهداء (3)
تطهير وتعقيم قرية الشهداء 

 

تطهير وتعقيم قرية الشهداء (4)
تطهير وتعقيم قرية الشهداء

 

تطهير وتعقيم قرية الشهداء (5)
تطهير وتعقيم قرية الشهداء

 


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