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سي.إن.إن: وفاة زعيم حركة الحقوق المدنية الأمريكية جوزيف لورى

السبت، 28 مارس 2020 07:57 ص
سي.إن.إن: وفاة زعيم حركة الحقوق المدنية الأمريكية جوزيف لورى جوزيف لورى
رويترز

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قالت شبكة سي.إن.إن الأمريكية إن زعيم حركة الحقوق المدنية الأمريكية جوزيف لورى توفى يوم الجمعة عن 98 عاما.
 
وقالت الشبكة إن وفاة لورى أكدها إيمارا كندى وهو عضو مجلس إدارة معهد جوزيف أند إيفلين لوري.
 

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة منذ بدء تفشي الفيروس، بأكثر من 93 ألف حالة مصابة، وأظهرت البيانات آخر الإصابات تسجيل الولايات المتحدة  لحالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 91,329 حالة أكثر من أى دولة أخرى، متجاوزة إيطاليا والصين.

 

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بحوالي 86،498 حالة، والصين في المركز الثالث بحوالي 81،340 حالة، فيما جاءت إيطاليا الأكثر دولا في عدد الوفيات والتي وصلت إلى 9134 حالة وفاة .

 


جوزيف لورى

أمريكا

حقوق الإنسان

حركة الحقوق المدنية

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