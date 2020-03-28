اليوم السابع
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سيولة مرورية فى الدقى والتزام من المحلات بالإغلاق

السبت، 28 مارس 2020 06:45 م
سيولة مرورية فى الدقى والتزام من المحلات بالإغلاق حظر حركة المواطنين
كتبت هدى أبو بكر

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هدوء تام ساد شارع التحرير بالدقى، الذي اتسم بسيولة مرورية تامة قبل دقائق من بدء سريان قرار الحكومة بحظر حركة المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفى السياق ذاته التزمت المحال بقرار الإغلاق التام الذى قررته الحكومة يومى الجمعة والسبت، فى حين تفتح أبوابها باقى أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء.

 

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وكذلك تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات.

وأيضا غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية ، وتعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 29 مارس.

 


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