اليوم السابع
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رئيس الوزراء الأردنى : كل من يبادر إلى طلب الفحص الطبى فهو بطل

السبت، 28 مارس 2020 07:00 ص
رئيس الوزراء الأردنى : كل من يبادر إلى طلب الفحص الطبى فهو بطل رئيس الوزراء الأردني
وكالات

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نصح رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز المواطنين من المخالطين لمصابين بفيروس كورونا، بالمبادرة إلى طلب الفحص الطبي والتأكد من وضعهم.
 
وكتب الرزاز‬ على "‫تويتر": "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل من يبادر من تلقاء نفسه لطلب التشخيص الطبي، في حال مخالطة أي مصاب، أو الشعور بأعراض المرض، هو بطل وقدوة في عين كل أردني. حماكم الله جميعا".
كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. كل من يبادر من تلقاء نفسه لطلب التشخيص الطبي، في حال مخالطة أي مصاب، أو الشعور بأعراض المرض؛ هو بطل وقدوة في عين كل أردني.
حماكم الله جميعاً
 
من جهته، أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، ارتفاع أعداد المصابين في المملكة بفيروس كورونا بتسجيل 23 حالة جديدة، لتصل إلى 235.
 
وأشار جابر، إلى أن "الأطباء المعنيين يعملون على التأكد من خلو هؤلاء المصابين من أي آثار للمرض، من خلال إخضاعهم للفحوص المخبرية والصور الطبقية اللازمة وتقييم وضعهم الصحي بشكل كامل".
 
وقال، إن "وزارة الصحة ومن خلال فرق التقصي التي تبدأ عملها منذ السابعة صباحا وحتى منتصف الليل، تفحص يوميا ما يزيد على 400 شخص من المخالطين لمرضى أصيبوا بالفيروس والتحري عن مخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بالمرض".
 
وبين، أن "الوزارة عملت على زيادة عدد فرق التقصي من 10 إلى 35، وسيتم زيادتها إلى 80 وصولا إلى جميع المصابين والمخالطين لهم، وذلك حماية لهم ولأسرهم ولكل أفراد المجتمع

رئيس الوزراء الأردني

عمر الرزاز

كورونا

فيروس

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