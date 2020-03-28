حملات ولقاءات لقومى المرأة ببنى سويف للتوعية بخطورة كورونا.. صور

بنى سويف هانى فتحى

أكدت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف على عقد لقاءات توعيه مكثفه مع العديد من الفئات المستهدفة والرائدات الريفيات وتوزيع البوسترات لنشر الوعى بين السيدات للوقاية من الإصابة بفيروس الكورونا واتباع التعليمات للحماية، مشيره إلى تدريب عدد من شباب الكشافة والمرشدات بقرية تزمنت الشرقية والزرابى والهرم بالواسطى على الرسائل المجتمعية لنشر الوعى بمواجهه فيروس كورونا .

وأضافت نرمين محمود فى بيان : ساهم فرع المجلس ببنى سويف فى حملة المجلس القومى للمرأة "خليكى اد المسئولية واقعدى فى البيت" التى شارك فيها عضوات فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف وعدد من الفتيات والسيدات من خلال نشر فيديوهات ورسائل موجهه لكافة الفئات للالتزام بالتعليمات وعدم النزول من البيت خلال أسبوعين وذلك على الصفحة الرسمية لفرع المجلس ببنى سويف، كما تم تطهير فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف بالتنسيق مع إدارة المتوطنه بمديرية الصحة حرصا على سلامة العاملين والمترددين على الفرع .

واضافت نرمين محمود يتلقى مكتب شكاوى المرأة بالفرع الشكاوى الخاصة بالسيدات فى تعنت تطبيق قرارات مجلس الوزراء للحصول على الإجازات التى لديها طفل أقل من 12 سنه أو ترعى أم وأب مسنين أو لديها أطفال معاقين.

وأعلنت نرمين محمود قام فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف بتوزيع هدايا عيد الأم للعاملات بالمستشفيات الحميات والصدر والمعمل المشترك والمتوطنة وديوان مديرية الصحة لدعمهم ومساندتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة متابعة : ومن منطلق المسئولية المجتمعية ساهم فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف فى توفير عدد من المستلزمات الطبية التى بها عجز ببعض المستشفيات وتسليمها لمديرية الصحة لتوزيعها على المستشفيات، كما يتم عمل حصر للأسر التى بها عماله غير منتظمه والتى تضررت من الأوضاع الحالية لتقديم الدعم والمسانده لها.

وأكدت نرمين محمود قام المجلس القومى للمرأه ببنى سويف خلال شهر مارس الحالى بتوزيع عدد من المساعدات للأسر التى تضررت من الأمطار والإعصار حيث قام بإرسال 100 شنطه مواد تموينيه ولحوم وفراخ وملابس لمركز الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعى وتوزيع 50 شنطه وملابس بقرية الزرابى ببنى سويف وتوزيع 50 شنطه وملابس بقرية كوم ابو خلاد مركز ناصر وتوزيع 50 شنطه وملابس بعزبة ابو النور بقرية الهرم مركز الواسطى و50 شنطه ببعض المناطق الشعبية بمدينة بنى سويف بالإضافة إلى إصلاح أسقف بعض البيوت التى تضررت من الأمطار لـ 5 أسر بعزبة ابو النور بمركز الواسطى.















