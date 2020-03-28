حملات نظافة ومتابعة تطبيق قرار الإغلاق والحظر والإلتزام بالتسعيرة بأبوكبير بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة بالتنسيق مع الشرطة والتموين والإدارة الصحية وإدارة شئون البيئة برئاسة المركز، وتم متابعة أعمال النظافة بالمدينة والوحدات المحلية، ففى الوحدة المحلية بهربيط تم متابعة رفع القمامة والتراكمات بقرى الوحدة، بالإضافة لاستمرار أعمال النظافة بكل من وحدات منشأة رضوان وطوخ من رفع القمامة والتراكمات بقرى الوحدة والطرق العامة مع استمرار أعمال الجمع المنزلى للقمامة .

كما تم متابعة العديد من أعمال النظافة ورفع القمامة والتراكمات بعدد من قرى الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز وذلك بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للمتابعة المستمرة للأعمال والنشاطات المختلفة بنطاق المراكز وللاستماع لشكاوى المواطنين والعمل بكل جهد لحلها وتذليل كل العقبات التى تواجهم لتوفير حياة أفضل والحصول على الرضا المجتمعى المطلوب، وفى إطار متابعة الأعمال التى تتم بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير وبتكليف من المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة أبوكبير للمهندس كمال يوسف إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة أبوكبير.

وقام نائب رئيس المركز بالمرور على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة بالقرى للوقوف على مدى الإلتزام بالتعليمات والقرارات التي تصدرها الدولة من إغلاق وحظر وإلتزام بالتسعيرة وتوفير الخدمات والمواد الغذائية للمواطنين ، بالإشتراك مع رجال الشرطة بمركز ابوكبير وإدارة الصحة وإدارة التموين وقسم شؤون البيئة بكل وحدة محلية وذلك في ضوء التوجيهات التي يصدرها وصولاً لمصلحة المواطن والوطن.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى "الصحة- الزراعة" بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.



متابعة الطرق



متابعة النظافة