اليوم السابع
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"جهاز أكتوبر" يقضى على ظاهرة النباشين ويضع منظومة لجمع القمامة من المنازل

السبت، 28 مارس 2020 10:25 ص
"جهاز أكتوبر" يقضى على ظاهرة النباشين ويضع منظومة لجمع القمامة من المنازل معدات النظافة
كتب أحمد حسن

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شهد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اصطفاف معدات منظومة النظافة الجديدة للنظافة العامة والجمع المنزلى، وذلك للقضاء على ظاهرة النباشين بصناديق القمامة والارتقاء بمستوى النظافة بأنحاء المدينة كافة.
 
وقال المهندس شريف الشربينى: يتم بموجب العقد المبرم مع جهاز المدينة طبقاً للمنظومة الجديدة جمع القمامة من أمام (الوحدات السكنية – المحال التجارية - السناتر – المولات)، وذلك يومياً من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الـ4 عصرًا، وكذا توفير عمال مهرة متخصصين فى الجمع المنزلى، وتوفير زيٍ جديد للعمال ليظهروا بمظهر لائق مع وجود كارت تعريف لكل عامل بالمنظومة، مؤكداً أنه سيتم إلغاء التعاقد فى حال الإخلال بأحد بشروط العقد المتفق عليه.
 
وأضاف رئيس الجهاز أن نجاح تلك المنظومة يأتى من اعتمادها بشكل رئيسي على انتظام منظومة الجمع من المنازل والمحال التجارية بواسطة شركات النظافة تحت إشراف جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، على أن يتم نقل المخلفات بواسطة شركات النظافة إلى المقالب العمومية مباشرةً. 
 
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين استمرار التعاون مع جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر في تطبيق المنظومة الجديدة، مشيراً إلى أن المواطن شريك أساسي في نجاحها خاصة عند التزامه بالقواعد الموضوعة بعدم إلقاء القمامة في الشوارع، وإعداد المخلفات في الوقت المحدد للجمع المنزلى، كما أن ذلك  يأتي تزامنًا مع حزمة الإجراءات الاحترازية التى  تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم توفير مجموعة من المعدات اللازمة للمساعدة في أعمال النظافة بالمنظومة الجديدة، شملت ( 8  سيارة قلاب سعة 12م2 -  11 سيارة قلاب سعة (6م2) –  17 لودر –  11 سيارة مكبس 18م2 –  13  سيارة تنك مياه 6م مزودة بطلمبة شفط وطرد –  13 جرار فرشة -  3 سيارات كنس آلى – 9 سيارات ربع نقل لنقل المخلفات – 6 سيارات شاسية بجوانب حمولة 6م  -  5 هووك لفت 18م. 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اكتوبر

منطومه النظافة

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