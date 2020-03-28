تواصل حملة تطهير وتعقيم شوارع ومنازل جنوب الجيزة بالتعاون بين أبو العينين والمحافظة (صور)

تواصلت حملة تطهير وتعقيم شوارع وميادين حي جنوب الجيزة والتى ينفذها مكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا لحماية صحة وحياة المواطنين.









بدأت فرق عمل مكاتب خدمة المواطنين للنائب الحملة اليوم بعملية تعقيم وتطهير شوارع جمال عبد الناصر والمجزر الألى بالمنيب، وانطلقت للاستكمال باقى مناطق المنيب ثم القصبجي والبكباشي، حيث رشت الحملة المطهرات من منزل إلى منزل بالشوارع والميادين في المناطق المذكورة، وسوف تستكمل باقى شوارع وميادين جنوب الجيزة تباعا.









يأتى هذا الإجراء في إطار الجهود التي يقوم بها النائب محمد أبو العينين من أجل التصدي لفيروس كورونا بدائرة الجيزة والتي بدأت بحملة توعية موسعة من خلال مكاتب خدمة المواطنين و مؤسسة أبو العينين الاجتماعية لتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية ومنع انتشار العدوى، بالإضافة إلى حملة لتعقيم وتطهير المؤسسات والمنشآت الحيوية والتي يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.