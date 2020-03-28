ترامب: الأمريكيون يحاربون وباء كورونا بشجاعة.. ولن ندخر جهدا لهزيمته

ومن جانب أخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفى اليومى، إن بلاده لديها أقوى اقتصاد في العالم وقادرة على مواجهة التحديات، متابعًا: "نحرز تقدمًا ملموسًا في موضوع العلاجات ضد كورونا"

وقام ترمب خلال المؤتمربتوقع خطة الإنقاذ المالية الأمريكية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، متابعًا: "الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا، والعدد الكبير للإصابات يعود لعدد الاختبارات التى أجريناها".