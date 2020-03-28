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تداول فيديو لفتيات عالقين بأمريكا.. وزيرة الهجرة تطمئنهم عبر "اليوم السابع"

السبت، 28 مارس 2020 02:24 م
تداول فيديو لفتيات عالقين بأمريكا.. وزيرة الهجرة تطمئنهم عبر "اليوم السابع" السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لفتيات من المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال مناشدتهن ورغبتهن بالعودة لأرض الوطن بعد تفشى فيروس كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية. 
 
وفى هذا السياق علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن هناك لجنة مشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء لبحث اجراءات عودة المصريين العالقين.
 
وأشارت وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تضم وزارات الهجرة والخارجية والطيران المدنى والصحة والداخلية، لافته أن هناك تعليمات لكافة السفارات تجميع بيانات وأعداد بكل العالقين.
 
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن سفارتنا فى واشنطن أصدرت منشور ناشدت كافة العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية سرعة تسجيل بياناتهم فى السفارة أو من خلال القنصليات الأربعة الموجودة بأمريكا.
 
وأشارت وزيرة الهجرة، أن السفارة بدأت فعليا استقبال بيانات العالقين تمهيدا لتنظيم رحلة لإعادتهم من واشنطن ، مناشدة الفتيات بسرعة التسجيل بياناتهم تمهيدا لعودتهم.
 
يذكر أنه فى إطار مواجهة دول العالم لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على التواصل مع أبناء مصر حول العالم، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك للإجابة على كافة الاستفسارات والطلبات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج، على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول. 
 
 
 

الهجره

وزيره الهجره

نبيله مكرم

الولايات المتحدة

العالقين

اخبار مصرية

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