اليوم السابع
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خالد صلاح
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بكين تعتقل رجلا مصاب بفيروس كورونا لانتهاكه قواعد الحجر الصحي

السبت، 28 مارس 2020 09:13 ص
بكين تعتقل رجلا مصاب بفيروس كورونا لانتهاكه قواعد الحجر الصحي كورونا
كتب كامل كامل

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ئكرت النيابة العامة فى العاصمة الصينية بكين أنه تم القبض على حامل لفيروس كورونا الجديد بدون أعراض بعد أن تردد أنه فشل فى الابلاغ عن تاريخه المعيشي فى ووهان وانتهك قواعد الحجر الصحى بعد وصوله إلى بكين.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) وذكرت النيابة الشعبية لبلدية بكين اليوم أن الرجل الذى يحمل لقب تشانج سوف يتهم بإعاقة الوقاية من الوباء ومكافحته.

وغادر تشانج مقر اقامته فى ووهان، حيث عاش فترة طويلة، فى الساعات الاولى من يوم 23 يناير قبل دخول قيود السفر إلى خارج المدينة حيز التنفيذ، وعاد الى منزل والدته فى بكين يوم 24 يناير.

وقال مدعون ان تشانج لم يبلغ عن تاريخه المعيشي فى ووهان أو يلتزم بعزل منزلي لمدة 14 يوما، وخلال هذه الفترة، زار محلات سوبر ماركت وصيدليات عدة مرات.

وتم تشخيصه كحالة بدون أعراض في يوم 18 فبراير، بعد يومين من تأكيد إصابة والدته بكوفيد-19، مما أدى إلى حجر أكثر من 20 شخصًا كانوا على اتصال وثيق به.

وقد قال نائب وزير الخارجية الصيني لوه تشاو هوي اليوم الخميس إن الصين تعهدت بتقديم مساعدات طارئة إلى أكثر من 80 دولة فضلا عن منظمات دولية واقليمية تضم منظمة الصحة العالمية والاتحاد الافريقي، موضحا أن الطب الصينى التقليدي أثبت فعاليته في علاج أكثر من 90% من إصابات كورونا.

 

وقال لوه في في بيان نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"  إن الصين تبرعت بـ20 مليون دولار أمريكي الى منظمة الصحة العالمية من أجل تسهيل التعاون الدولي في هذا المجال، وتتنوع المساعدات الصينية ما بين إرسال بعثات الفرق الطبية والتبرع بالمستلزمات الطبية والأموال والمساعدة على انشاء المختبرات والمستشفيات

 

وأشار إلى أن نتائج ملاحظات سريرية أظهرت أن الطب الصيني التقليدي أثبت فعاليته في علاج أكثر من 90 بالمئة من حالات الاصابة المؤكدة بكوفيد - 19 في البر الرئيسي الصيني. وقالت يو يان هونغ، المسؤولة في مصلحة الدولة للطب الصيني التقليدي إن" قطاع الطب التقليدي الصيني على استعداد لمواصلة تعزيز التعاون والتبادل مع المجتمع الدولي، وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من الوباء ومعالجته، وتوفير الأدوية التقليدية الصينية الفعالة واستشارة خبراء والمساعدة في حدود قدراتها للبلدان والمناطق المحتاجة".

 

 


بكين

فيروس كورونا

الصين

شينخوا

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