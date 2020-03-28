بغداد تعلن إصابة 11 عراقيا بـ"كورونا" فى بلجيكا

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لمواطنين عراقيين يقيمون فى بلجيكا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "العدد الكلى للعراقيين المصابين بالفيروس فى الخارج بلغ 33 حالة موزعة كالتالي: بلجيكا 11، الأردن 10، إيطاليا 6، لوس أنجلوس 5، بريطانيا 5، كندا 3، لبنان 2، إيران 1، إضافة إلى حالة وفاة واحدة فى بريطانيا".

وأعلنت الوزارة - فى وقت سابق اليوم - وفاة طبيبة عراقية بالنرويج؛ إثر إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد..

وقالت وزارة التجارة في العراق إن فحص شحنة أرز قادمة من فيتنام في مياهه تأخر بسبب إجراءات جرى اتخاذها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد. وهذا التأخير هو أحدث مثال على مدى التأثير السلبي لإجراءات مكافحة انتشار الفيروس عالميا على سلاسل الإمدادات.