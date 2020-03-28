انقطاع خدمة الغاز الطبيعي عن مدينة بلبيس بسبب كسر في ماسورة صرف صحي

انقطعت خدمة الغاز الطبيعي عن مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، بسبب كسر في الماسورة الرئيسية ، مما أثار استياء المواطنين .
ناقش الإجتماع قيمة رد الشئ لأصله و الإتفاق على إعداد دراسة عاجلة لإحتساب قيمته بما يتناسب مع إمكانيات الشركات المنفذه و المحافظة لضمان عدم توقف الأعمال و إستمرار الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لإعادة الوجه الجمالي و الحضاري للمدن و الشوارع وحفاظاً على المال العام و لتقديم خدمة مميزة للمواطنين مطالباً بتسريع وتيرة العمل بمشروعات الغاز في المناطق و الشوارع التي تشهد أعمال رصف و رفع كفاءة للطرق للإنتهاء من تنفيذ خطة تطوير و تجميل المحافظة.
كلف محافظ الشرقية اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات بمتابعة و حل المشكلات و إزالة المعوقات أمام تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي لمختلف مراكز المحافظة و التنسيق بين الشركة المنفذة و جهات العمل المختلفة للتغلب على أي مشكلات طارئة لضمان تنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمني المحدد له لكل مركز ومدينة لدخولة الخدمة و تحقيق الفائدة للمواطنين و لإستكمال خطط الرصف و أعمال التجميل التي تشهدها مراكز و مدن المحافظة.
يذكر أن هناك ما يقرب من 101 ألف و 667 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإعتباره مصدر نظيف للطاقة و يمثل نقلة و طفرة نوعية هامة في خريطة التنمية الشاملة لما له من مردود إيجابي واضح ينعكس على المواطنين .
كسر في ماسورة صرف صحي (1)
كسر في ماسورة صرف صحي (2)
كسر في ماسورة صرف صحي (3)
كسر في ماسورة صرف صحي (4)
كسر في ماسورة صرف صحي (5)
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