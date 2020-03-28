انقطاع خدمة الغاز الطبيعي عن مدينة بلبيس بسبب كسر في ماسورة صرف صحي

من جانبه قال اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس ، أنه جاري إصلاح ماسوره غاز بمنطقه جامع الطاهرات ، موضحا أنه أثناء أعمال الصرف الصحي بالمنطقه لحل مشكلة الصرف الصحي الدائمه بها وبعد الحفر على عمق 2 متر تبين مرور خط غاز طبيعي بجانب البيارة وأثناء التطهير حدث كسر بالخطأ لخط الغاز الطبيعي وعلى الفور تم تدارك الأمر والسيطره عليه .

يذكر أنه شدد محافظ الشرقية ، على ضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات ‏المنفذه لأعمال الحفر، موجهًا بتذليل العقبات كافة أمام تنفيذ الأعمال ‏طبقاً للجدول الزمني المُحدد لنهو الأعمال بالمشروع، بإعتباره مصدر نظيف للطاقة ‏يُقدم للمواطن بشكل حضاري ولائق وبسعر مناسب ويساهم في حماية المواطنين من ‏استغلال بائعي أسطوانات البوتاجاز والمتاجرة بها في السوق السوداء.‏

ناقش الإجتماع قيمة رد الشئ لأصله و الإتفاق على إعداد دراسة عاجلة لإحتساب قيمته بما يتناسب مع إمكانيات الشركات المنفذه و المحافظة لضمان عدم توقف الأعمال و إستمرار الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لإعادة الوجه الجمالي و الحضاري للمدن و الشوارع وحفاظاً على المال العام و لتقديم خدمة مميزة للمواطنين مطالباً بتسريع وتيرة العمل بمشروعات الغاز في المناطق و الشوارع التي تشهد أعمال رصف و رفع كفاءة للطرق للإنتهاء من تنفيذ خطة تطوير و تجميل المحافظة.

كلف محافظ الشرقية اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات بمتابعة و حل المشكلات و إزالة المعوقات أمام تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي لمختلف مراكز المحافظة و التنسيق بين الشركة المنفذة و جهات العمل المختلفة للتغلب على أي مشكلات طارئة لضمان تنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمني المحدد له لكل مركز ومدينة لدخولة الخدمة و تحقيق الفائدة للمواطنين و لإستكمال خطط الرصف و أعمال التجميل التي تشهدها مراكز و مدن المحافظة.

يذكر أن هناك ما يقرب من 101 ألف و 667 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإعتباره مصدر نظيف للطاقة و يمثل نقلة و طفرة نوعية هامة في خريطة التنمية الشاملة لما له من مردود إيجابي واضح ينعكس على المواطنين .



كسر في ماسورة صرف صحي (1)



كسر في ماسورة صرف صحي (2)



كسر في ماسورة صرف صحي (3)



كسر في ماسورة صرف صحي (4)