اليوم السابع
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انقطاع خدمة الغاز الطبيعي عن مدينة بلبيس بسبب كسر في ماسورة صرف صحي

السبت، 28 مارس 2020 01:26 م
انقطاع خدمة الغاز الطبيعي عن مدينة بلبيس بسبب كسر في ماسورة صرف صحي كسر في ماسورة صرف صحي
الشرقية - إيمان مهنى

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انقطعت خدمة الغاز الطبيعي عن مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، بسبب كسر في الماسورة الرئيسية ، مما أثار استياء المواطنين .

من جانبه قال اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس ، أنه جاري إصلاح ماسوره غاز بمنطقه جامع الطاهرات ، موضحا أنه أثناء أعمال الصرف الصحي بالمنطقه لحل مشكلة الصرف الصحي الدائمه بها وبعد الحفر على عمق 2 متر تبين مرور خط غاز طبيعي بجانب البيارة وأثناء التطهير حدث كسر بالخطأ لخط الغاز الطبيعي وعلى الفور تم تدارك الأمر والسيطره عليه .
 
يذكر أنه شدد محافظ الشرقية ، على ضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات ‏المنفذه لأعمال الحفر، موجهًا بتذليل العقبات كافة أمام تنفيذ الأعمال ‏طبقاً للجدول الزمني المُحدد لنهو الأعمال بالمشروع، بإعتباره مصدر نظيف للطاقة ‏يُقدم للمواطن بشكل حضاري ولائق وبسعر مناسب ويساهم في حماية المواطنين من ‏استغلال بائعي أسطوانات البوتاجاز والمتاجرة بها في السوق السوداء.‏

ناقش الإجتماع قيمة رد الشئ لأصله و الإتفاق على إعداد دراسة عاجلة لإحتساب قيمته بما يتناسب مع إمكانيات الشركات المنفذه و المحافظة لضمان عدم توقف الأعمال و إستمرار الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لإعادة الوجه الجمالي و الحضاري للمدن و الشوارع وحفاظاً على المال العام و لتقديم خدمة مميزة للمواطنين مطالباً بتسريع وتيرة العمل بمشروعات الغاز في المناطق و الشوارع التي تشهد أعمال رصف و رفع كفاءة للطرق للإنتهاء من تنفيذ خطة تطوير و تجميل المحافظة.

كلف محافظ الشرقية اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات بمتابعة و حل المشكلات و إزالة المعوقات أمام تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي لمختلف مراكز المحافظة و التنسيق بين الشركة المنفذة و جهات العمل المختلفة للتغلب على أي مشكلات طارئة لضمان تنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمني المحدد له لكل مركز ومدينة لدخولة الخدمة و تحقيق الفائدة للمواطنين و لإستكمال خطط الرصف و أعمال التجميل التي تشهدها مراكز و مدن المحافظة.

يذكر أن هناك ما يقرب من 101 ألف و 667 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإعتباره مصدر نظيف للطاقة و يمثل نقلة و طفرة نوعية هامة في خريطة التنمية الشاملة لما له من مردود إيجابي واضح ينعكس على المواطنين .

كسر في ماسورة صرف صحي (1)
كسر في ماسورة صرف صحي (1)

 

كسر في ماسورة صرف صحي (2)
كسر في ماسورة صرف صحي (2)

 

كسر في ماسورة صرف صحي (3)
كسر في ماسورة صرف صحي (3)

 

كسر في ماسورة صرف صحي (4)
كسر في ماسورة صرف صحي (4)

 

كسر في ماسورة صرف صحي (5)
كسر في ماسورة صرف صحي (5)

 

 


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