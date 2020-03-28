انتظام الحركة فى شوارع أسيوط بعد انتهاء اليوم الثالث للحظر

أسيوط – هيثم البدرى

عادت الحياة لطبيعتها بالشوارع والميادين بمحافظة أسيوط، وعلى الطرقات العامة حيث عادت المواصلات لبدء العمل بعد انتهاء ساعات الحظر لليوم الثالث على التوالى، والتى تنتهى الساعة السادسة صباحا، وبدأ العاملين فى الذهاب إلى أعمالهم وفقا لخطط العمل كل فى جهته بعد تخفيض العمالة فى كل المصالح الحكومية بعد استثناء بعض الفئات نهائيا ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفى نفس السياق تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة ميدانية بحي شرق - تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال التجارية ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية ، والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19.

رافقه – خلال الجولة – اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط وبعض القيادات الأمنية التي تتابع أعمال الحظر بجميع مراكز وأحياء المحافظة وفقًا للقرارات الصادرة.، وأعلن محافظ أسيوط – عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد اعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم 01550050292 التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.