اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

السبت، 28 مارس 2020 12:00 ص
انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة محكمة
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع نهاية شهر مارس خلال أيام تنتهى المدة القانونية المحددة بقانون الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، لشئون العاملين والموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية المتأخرة الخاصة بالموظفين العاملين بجهات عملهم.

وتعد هذه المدة هى الأخيرة التى سمح بها جهاز الكسب غير المشروع للمسئولين بالموارد البشرية بالجهات الحكونية والعامة لتقديم الاقرارات فى المواعيد المحددة والتى بدأت منذ شهر يناير واستمرت فى فبراير ثم اخر مهلة حتى نهاية شهر مارس الجاري، قبل إحالة المتأخرين للنيابة العامة.

 

وقام رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص ملفات إقرارات الذمة المالية التى تسلموها من الجهات الخاضعة بدقة متناهية وفى حالة الاشتباه فى أى إقرار يتم طلب تحريات الرقابة الإدارية حول المشتبه به وفى حال إخفاء الخاضع لأى أموال فى الإقرار أو الإدلاء بيانات غير صحيحة يتعرض للمساءلة الجنائية.

 

وألزم القانون مسئولى الموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات والهيئات العامة والحكومية بتجميع إقرارات الذمة المالية لموظفى كل جهة وارسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع وفى حال رفض الموظف تقديم الإقرار أو تخلفه فى تقديمه يتم إخطار الجهاز بأسماء المتخلفين عن التقديم، وفى حالة تجاهل مسئولى الموارد البشرية من تقديم اقرارات الموظفين أو عدم الإبلاغ عن المتخلفين عن التقديم يتم إحالته إلى المحاكم الجنائية بتهمة التقاعس والإهمال.

 

وتقسم أنواع إقرارات الذمة المالية التى يستحق على الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع تقديمها إلى ثلاثة أنواع وهى إقرار عن بداية الخدمة فى المجال العامة، وإقرار دورى يقدم كل 5 سنوات، وإقرار نهاية الخدمة من المجال العام.

 

وتحتوى إقرارات الذمة المالية على كافة بيانات عناصر الذمة المالية العقارية والثابتة والمنقولة وأى نوع من أنواع الأموال له أو لزوجته أو أولاده القصر، على أن يحدد مصادر الحصول على تلك الأموال وتقديم المستندات التى تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازة زراعية.

 

وتنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع على أنه يجب على الجهات المختصة بتلقى الإقرارات أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات إخطار إدارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة إدارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة".

 


الكسب غير المشروع

إقرارات موظفي الدولة

إقرارات الذمة المالية

موظفين الدولة

الجهاز الإداري للدولة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة