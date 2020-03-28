اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن.. القوات المشتركة تسقط الطائرة المسيرة الرابعة للحوثيين فى الدريهمى

السبت، 28 مارس 2020 06:23 م
اليمن.. القوات المشتركة تسقط الطائرة المسيرة الرابعة للحوثيين فى الدريهمى الأوضاع فى اليمن - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أسقطت القوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى، اليوم،السبت، طائرة مسيرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي في سماء مدينة الدريهمة جنوبى الحديدة.
 
وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة ، أن "طائرة مسيرة حوثية كانت تحلق في سماء الدريهمي، إلا ان أفراد القوات تمكنوا من استهدافها وإسقاطها بنجاح".
 
وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن تصعيد الميليشيات الحوثية وخروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بالحديدة.
 
وتُعد هذه الطائرة المسيرة هي الرابعة التي تسقطها القوات المشتركة خلال 8 أيام في سماء مديرية الدريهمي.
 
وكان وزير الإعلام اليمنى، الدكتور معمر الأريانى، قال في الذكرى الخامسة لانطلاق عاصفة الحزم، إنها العاصفة التي امتزجت فيها الدماء على تراب اليمن لمواجهة المشروع الإيراني وأداته الحوثية، وأضاف، فى تغريدات له على حسابه الرسمى بـ"تويتر"، أن الحوثى أمضى سنوات من الإجرام بحق اليمن واليمنيين، وسنظل جميعا نحار تلك الميلشيات من أجل وطننا .
 
ونوه بأن هناك حملة إلكترونية ستنطلق فى التاسعة مساء اليوم لفضح جرائم وانتهاكات المليشيا الحوثية وتدميرها للدولة ومسخ الهوية اليمنية.
 
ومن جهة أخرى ، نفى نفيا قاطعا ادعاءات زعيم المليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي بانتشار وباء كورونا في مديرية ميدي بمحافظة حجة غرب اليمن، ونؤكد عدم تسجيل وزارة الصحة ومراكزها الصحية ومكتب منظمة الصحة العالمية باليمن في كافة المحافظات المحررة أي إصابة بالفيروس حتى اللحظة.

 


اليمن

ميليشيات الحوثى

عسكرى

القوات المشتركه

قوات التحالف

الحديده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفير اليمن بالقاهرة فى الذكرى الـ5 لعاصفة الحزم: تحية للتحالف العربى

الجمعة، 27 مارس 2020 08:28 م

رئيس الوزراء اليمنى يؤكد عدم تسجيل أى إصابة بكورونا فى اليمن

الخميس، 26 مارس 2020 09:19 م

الصحة العالمية: اليمن خال من كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:10 ص

هل يخمد "كورونا" نيران الحروب والصراعات؟.. نداء أممى لوقف إطلاق النار.. النساء والأطفال بين ضراوة الوباء وجنون الحروب.. نظم صحية منهارة وأدوية منعدمة وأغذية شحيحة.. اليمن: الحوثى يستغل الوباء لاحتجاز اليمنيين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة