اليمن.. القوات المشتركة تسقط الطائرة المسيرة الرابعة للحوثيين فى الدريهمى

أسقطت القوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى، اليوم،السبت، طائرة مسيرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي في سماء مدينة الدريهمة جنوبى الحديدة.
وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة ، أن "طائرة مسيرة حوثية كانت تحلق في سماء الدريهمي، إلا ان أفراد القوات تمكنوا من استهدافها وإسقاطها بنجاح".
وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن تصعيد الميليشيات الحوثية وخروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بالحديدة.
وتُعد هذه الطائرة المسيرة هي الرابعة التي تسقطها القوات المشتركة خلال 8 أيام في سماء مديرية الدريهمي.
وكان وزير الإعلام اليمنى، الدكتور معمر الأريانى، قال في الذكرى الخامسة لانطلاق عاصفة الحزم، إنها العاصفة التي امتزجت فيها الدماء على تراب اليمن لمواجهة المشروع الإيراني وأداته الحوثية، وأضاف، فى تغريدات له على حسابه الرسمى بـ"تويتر"، أن الحوثى أمضى سنوات من الإجرام بحق اليمن واليمنيين، وسنظل جميعا نحار تلك الميلشيات من أجل وطننا .
ونوه بأن هناك حملة إلكترونية ستنطلق فى التاسعة مساء اليوم لفضح جرائم وانتهاكات المليشيا الحوثية وتدميرها للدولة ومسخ الهوية اليمنية.
ومن جهة أخرى ، نفى نفيا قاطعا ادعاءات زعيم المليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي بانتشار وباء كورونا في مديرية ميدي بمحافظة حجة غرب اليمن، ونؤكد عدم تسجيل وزارة الصحة ومراكزها الصحية ومكتب منظمة الصحة العالمية باليمن في كافة المحافظات المحررة أي إصابة بالفيروس حتى اللحظة.
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