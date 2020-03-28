اليوم السابع
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النيابة تحقق مع المتهمين بالتشاجر فى حدائق الأهرام وتطلب التحريات

السبت، 28 مارس 2020 12:44 م
النيابة تحقق مع المتهمين بالتشاجر فى حدائق الأهرام وتطلب التحريات مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع عدد من المتهمين الذين تم ضبطهم على خلفية تشاجرهم فى منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، بسبب خلافات بينهما، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة عليها وضبط طرفيها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة حدائق الأهرام، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

وذكر شهود عيان أن المشاجرة نشبت بين حارس عقار وآخرين، حيث اعتدوا عليه بالضرب، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين.

ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه . كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك

 

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