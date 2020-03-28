اليوم السابع
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بعد تقرير الصفة التشريحية..

النيابة تأمر بدفن جثة عُثر عليها داخل شقة فى 15مايو

السبت، 28 مارس 2020 03:56 ص
النيابة تأمر بدفن جثة عُثر عليها داخل شقة فى 15مايو جثه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة 15مايو، بدفن جثة شخص عثر عليه متوفى داخل شقته فى منطقة 15 مايو، و سرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه لمعرفة سبب الوفاة الحقيقى، كما أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالى، يفيد بالعثور عليه شخص جثة هامدة داخل مسكنه، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لإجراء التحريات وفحص الجثمان للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن الوفاة طبيعية ولا يوجود شبهة جنائية في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


اخبار الحوادث

جثة شخص

15 مايو

امن القاهرة

اخبار وفرق قانون العقوبات

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