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المياه الجوفية تنهى أعمال حماية مدينة دهب من أخطار السيول بـ75 مليون جنيه

السبت، 28 مارس 2020 02:27 م
المياه الجوفية تنهى أعمال حماية مدينة دهب من أخطار السيول بـ75 مليون جنيه وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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كشف المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى أنه تم الانتهاء من أعمال حماية مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء من اخطار السيول والتى تمثلت في انشاء 3 سدود وبحيرات وصيانة وتأهيل سدين وحاجز بتكلفة قدرت ب 75 مليون جنيه، وجارى الانتهاء من حماية مدينة نويبع، حيث تم انشاء 3 بحيرات وسدين وتأهيل وصيانة سدين بتكلفة 123 مليون جنيه. 
 
 
أضاف سركيس فى تصريحات خاصة ل " الْيَوْمَ السابع"أنه تم تسليم مواقع أبو رديس وسانت كاترين وأحد المواقع بنويبع في نوفمبر الماضى ضمن المرحلة الثانية التى تتضمن حماية مدينة أبو رديس وسانت كاترين ودهب ونويبع بإجمالي تكلفة 241 مليون جنيه.
 
 
ووضعت وزارة الموارد المائية والرى استراتيجية للتعامل مع ملف السيول ترتكز على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان.
 
أما المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول فهو تعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابة من مياه الأمطار المسببة للسيول، وتخزينها في بحيرات صناعية لاستخدامها من قبل المجتمعات المحليه، حيث تحقق مشروعات الحماية من مخاطر السيول بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء 5 أهداف، منها الاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمناطق البدوية، وتحقيق أقصي إستفادة منها في أنشطة رعوية أو تلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات البدوية بها، وحماية المنشات الاقتصادية والسياحية وشركات البترول .  
 
وأكدت الوزارة أن جميع التحذيرات الخاصة بتنبؤات الطقس تؤخذ بعين الاعتبار وفقًا لخطة موضوعة والموارد المتاحة، إلى جانب وجود متابعة علي أعلي مستوي بدءاً من غرفة عمليات مجلس الوزراء التي تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية وأيضًا غرفة الطوارئ المركزية بمقر الوزارة والغرف التابعة لها بمحافظات السيول بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في التواصل بين كافة المواقع والقيادات حيث تصل إليهم نشرة التنبؤ بالأمطار، وأماكن هطولها، وحجمها لاتخاذ الإجراءات الوقائية وتقليل المخاطر باستخدام الخرائط التوضيحية علي تليفونات المحمول.
 
 

وزارة الرى

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