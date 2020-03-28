اليوم السابع
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المذيعة هدى قطب تنهار من البكاء بعد تبرع لاعب كرة بـ5 ملايين دولار لضحايا كورونا.. فيديو

السبت، 28 مارس 2020 12:01 ص
المذيعة هدى قطب تنهار من البكاء بعد تبرع لاعب كرة بـ5 ملايين دولار لضحايا كورونا.. فيديو هدى قطب
كتب هيثم سلامة

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بكت المذيعة الامريكية مصرية الأصل هدى قطب،  خلال بث مباشر بعد مقابلة مع نجم  كرة القدم الامريكية، درو بريس،  كما توجهت له  بالشكر  بعد إعلانه تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار لضحايا وعلاج مرضى  فيروس كورونا في ولاية لويزيانا.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن المذيعة هدى قطب، بكت لدرجة أنها أنها لا تستطيع الاستمرار في التحدث ، حيث تركت زميلتها سافانا جوثري لإدارة البرنامج بدلا منها.

وأوضح التقرير، أن المذيعة هدى قطب لم تتمالك نفسها، حيث بعد ثوانٍ بعد انتهاء مقابلتها مع درو بريس ، التي أثنت عليه ، تحولت بعد ذلك إلى الكاميرا للانتقال إلى الفقرة التالية لبرنامجها، لكنها لم تتمكن من التحدث. 

هدى قطب (1)
 
يشار إلى أنه ارتفعت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 704 أشخاص، فيما يوجد ما لا يقل عن 52976 إصابة حتى الأن.

وكانت إلى أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تقديم تسهيلات بشأن تأشيرات العمل والزيارة لأراضيها، للأجانب العاملين في القطاع الصحي.

ويأتي ذلك في وقت تبذل فيه السلطات الأمريكية جهودا كبيرة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت امريكا تحتل المرتبة الأولى بعدد الإصابات، متجاوزة الصين وإيطاليا.

هدى قطب (2)

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها، أن أمريكا تشجع قدوم العاملين في المجال الصحي للحصول على تأشيرة عمل أو تأشيرة زيارة، لاسيما أولئك الراغبين في العمل على أرضيها.

وخصت السلطات الأمريكية بالذكر أولئك الذين يعملون في مجال مكافحة جائحة "كوفيد-19".

وحثت الأطباء والممرضين وغيرهم من ذوى الاختصاص، فى حال وجود رغبة لديهم فى العمل بالولايات المتحدة، الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية لتحديد موعد للحصول على التأشيرة.

ووفقا لخريطة تتبع فيروس كورونا التي تصدرها جامعة "جونز هوبكنز"، فإن الولايات المتحدة أصبحت الأولى عالميا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء.


هدى قطب

المذيعة هدى قطب

كورونا

أخبار كورونا

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