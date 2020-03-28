اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 01:42 م
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المحلات التجارية بالسيدة زينب تلتزم بقرار الإغلاق التام.. صور

السبت، 28 مارس 2020 01:05 م
المحلات التجارية بالسيدة زينب تلتزم بقرار الإغلاق التام.. صور المحلات التجارية بالسيدة زينب تلتزم بقرار الغلق التام
تصوير ماهر إسكندر

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رصدت عدسة "اليوم السابع" ، التزام جميع المحال التجارية في حى السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لليوم الثانى على التوالي بقرار  الغلق التام للمحال التجارية يومى الجمعة والسبت، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء أصدر بيانًا أكد فيه أنه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، يومى الجمعة والسبت، على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، موضحا أنه فيما يتعلق بالمصانع فإنها تعمل اليوم وغدا.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

غلق محلات (1)
غلق محلات (1)

 

غلق محلات (2)
غلق محلات (2)

 

غلق محلات (3)
غلق محلات (3)

 

غلق محلات (4)
غلق محلات (4)

 

غلق محلات (5)
غلق محلات (5)

 

غلق محلات (6)
غلق محلات (6)

 

غلق محلات (7)
غلق محلات (7)

 

غلق محلات (8)
غلق محلات (8)

 

غلق محلات (9)
غلق محلات (9)

 

غلق محلات (10)
غلق محلات (10)

 

غلق محلات (11)
غلق محلات (11)

 

غلق محلات (12)
غلق محلات (12)

 

غلق محلات (13)
غلق محلات (13)

 

غلق محلات (14)
غلق محلات (14)

 

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غلق محلات (15)

 

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غلق محلات (16)

 

غلق محلات (17)
غلق محلات (17)

 

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غلق محلات (18)

 

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غلق محلات (19)

 

غلق محلات (20)
غلق محلات (20)

 


السيدة زينب

محلات السيدة زينب

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حظر التجول

غلق المحلات

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فيروس كورونا

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