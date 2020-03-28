"الكهرباء" تجبر 290 ألف من أصحاب الممارسات على تركيب عداد كودى

كتبت رحمة رمضان

ينشر "اليوم السابع" أهم ملامح القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة من خلال تركيب عداد كودى التى من المقرر أن تعلن عنها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الأيام القليلة القادمة ليتم إرسالها لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لتبدا تلقى طلبات المواطنين بهدف الحد من سرقات التيار الكهربائى التى تكبد قطاع الكهرباء خسائر مالية تقدر بحوالى 2 مليار جنيه سنويا.



و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة بصدد الإعلان عن القواعد الجديدة لتركيب العدادات الكودية للمناطق المخالفة والعشوائية للحد من سرقات التيار الكهرباء الذى يكبد القطاع خسائر مالية تصل إلى 2 مليار جنيه سنويا، كاشفا أن الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء وبعض الجهات الأمنية لتعلن عنها.



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تشمل الآليات الجديدة أسعار المقايسات و تكلفة العداد الكودى مسبوق الدفع و طرق السداد، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات المواطنين لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية و المخالفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 فور الإعلان عن القواعد الجديدة.



وأوضح المصدر أنه فور الإعلان عن القواعد الجديدة سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى، موكداً أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممنه يحملون حق الضبطية القضائية.



وأشار المصدر، أن إجمالى عدد من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم بلغ مليون 290 ألف محضر، مشيراً إلى أن هولاء المواطنين سيتم تركيب العدادات الكودية لهم إذا استوفوا الشروط و القواعد التى ستحددها الوزارة بشكل اجبارى وفقا للقواعد الجديده ولن يكون لهم حق الاختيار.



وقال المصدر إن القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية و المخالفة تلاشت كافة العقبات التي كانت تواجه المواطنين في المراحل السابقة ، ومن أهمها الغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن احد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء ، كما تم السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم و تشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.



ومن بين أهم شروط تركيب العدادات الكودية الجديدة هو إلغاء شرط توفيرغرفة محولات بالمبانى العشوائية و المخالفة.