اليوم السابع
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الصحة العمانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 152حالة

السبت، 28 مارس 2020 09:13 ص
الصحة العمانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 152حالة وزارة الصحة العمانية
هند المغربي

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سجلت الصحة العمانية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا  ليصل اجمالى المصابين في سلطنة  عمان اليوم السبت الى 152 وفق ماذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العمانية، الجمعة، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالى عدد الإصابات التى تم تسجيلها بالسلطنة بلغ 131 حالة حتى اليوم، فى الوقت الذى تماثلت 23 حالة للشفاء.. مهيبة بالجميع التقيّد التام بإجراءات الحجر الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.

كما أهابت "الصحة العمانية" بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.

 


سلطنة عمان

عمان

كورونا

الصحة العمانية

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