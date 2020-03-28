اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 12:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السيادة السودانى: فض اعتصام يونيو نفذه ضباط تابعون للبشير بقوات الدعم السريع

السبت، 28 مارس 2020 12:32 م
السيادة السودانى: فض اعتصام يونيو نفذه ضباط تابعون للبشير بقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"، إن الدولة العميقة وعناصرها، وراء جريمة فض اعتصام القيادة، فى الثانى من يونيو الماضى، ووفقا لوسائل إعلام محلية سودانية، اعتبر حميدتى فض اعتصام القيادة بأنه "انقلاب".

وأضاف أنه "تم اعتقال نحو 200 شخص على الأقل بتهمة انتحال صفة الدعم السريع، فى محاولة لتشويه سمعتها".

وأشار حميدتى إلى "إجراء مساءلة داخلية تشمل التحقيق فى الحادثة".

وأكد حميدتى "وجود ضباط ملحقين بالدعم السريع يحملون رتب مختلفة، من بينهم ضباط برتبة لواء ينتمون لنظام البشير شاركوا فى فض الاعتصام".

وأوضح أن "قواته تتعرض لاستفزازات لا توصف، ورفض الإدعاءات التى تواجهها واعتبرها استهدافا ممنهجا من قبل النظام السابق".

وتابع "الدعم السريع حماة دارفور وحماة الثورة".

وقال حميدتى إن "أولويته فى الوقت الراهن هو نجاح الحكومة المدنية".

 


السودان

البشير

عمر البشير

حميدتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة